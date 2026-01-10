Gorące, niczym ciepłe bułeczki, premiery w Sephorze. W 2026 możemy czuć się rozpieszczani

Nowe marki w polskiej Sephorze! Miłośnicy beauty na to czekali

Rok 2026 zapowiada się niezwykle fascynująco pod względem nowości dostępnych w Polsce. Sephora już pod koniec roku rozpieszczała klientów wybranymi produktami topowej marki One/Size. Teraz, w styczniu oferta marki zostanie powiększona. To jednak nie wszystko. Początek 2026 roku będzie obfitował w gigantyczne nowości i premiery. Przygotowaliśmy dla Ciebie ściągawkę, na co polować.

W styczniu 2026 do polskich perfumerii Sephora zawitała marka One/Size

nowoczesna marka makijażowa stworzona przez influencerkę Patricka Starra, znanego z dynamicznego i kreatywnego podejścia do beauty. Kolekcja One/Size to przede wszystkim produkty do twarzy: matujące i rozświetlające spraye utrwalające, sypkie pudry, bazy matujące lub glow, a także unikatowe formuły z efektem blur i długotrwałego wykończenia, które szybko podbiły serca miłośniczek makijażu. Produkty są dostępne zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online, co ułatwia ich przetestowanie i dopasowanie do stylu każdego klienta

Glowery – pielęgnacja twarzy na nowym poziomie od stycznia

Równolegle z One/Size w styczniu w Sephorze pojawiła się marka Glowery – linia kosmetyków do pielęgnacji skóry twarzy, która łączy przyjemność stosowania z praktycznymi efektami. Produkty Glowery obejmują balsamy oczyszczające, mleczka rozświetlające, regenerujące olejki na noc i serum nawilżające – wszystko zaprojektowane tak, by wprowadzić codzienną rutynę pielęgnacyjną na wyższy poziom. Marka skierowana jest do osób szukających produktów wpływających na blask skóry, bez skomplikowanych składników i rytuałów.

Aestura – koreańska dermokosmetyka na wiosnę

W marcu 2026 na półki Sephory trafi koreańska marka Aestura, znana z dermokosmetycznych produktów do pielęgnacji skóry wrażliwej. Aestura bazuje na zaawansowanej technologii i wieloletnim doświadczeniu specjalistów w pielęgnacji, oferując formuły silnie nawadniające, wzmacniające barierę skóry i łagodzące podrażnienia. Wśród bestsellerów są formuły z ceramidami, które wspierają naturalną ochronę skóry oraz produkty adresowane do codziennej rutyny pielęgnacyjnej. To świetna propozycja dla osób, które chcą połączyć skuteczność dermatologiczną z komfortem stosowania

Authentic Beauty Concept – naturalna pielęgnacja włosów w marcu

Również w marcu do Sephory dołączy Authentic Beauty Concept – marka premium z segmentu pielęgnacji włosów, stworzona we współpracy z fryzjerami i stylistami, skupiająca się na naturalnych składnikach oraz minimalizmie formuł. Produkty tej marki obejmują szampony, odżywki, maski czy kosmetyki do stylizacji — wszystko wolne od silikonów, parabenów i zbędnych dodatków, by pielęgnować włosy w zgodzie z ich naturalną strukturą. Filozofia marki polega na celebrowaniu indywidualnego piękna włosów i podkreślaniu ich zdrowia poprzez proste i funkcjonalne rozwiązania

Medicube – koreańska pielęgnacja twarzy ląduje w Sephorze w marcu

Wiosna to także premiera Medicube – koreańskiej marki kosmetyków skoncentrowanych na skutecznym działaniu i pielęgnacji twarzy, szczególnie dla osób z problemami skóry takimi jak zaskórniki, nierówny koloryt czy utrata jędrności. Marka łączy tradycję K-beauty z nowoczesną dermatologią, oferując m.in. serum, kremy, toniki i maski o wysokiej koncentracji składników aktywnych. Formuły Medicube działają kompleksowo, wspierając oczyszczanie, nawilżanie i regenerację skóry.

Goa Organics – ekologiczna pielęgnacja włosów już w marcu

Na wiosnę Sephora wprowadza także Goa Organics – markę, która koncentruje się na naturalnej pielęgnacji włosów i dbałości o środowisko. Jej produkty tworzone są z myślą o zdrowiu włosów i skóry głowy przy jednoczesnym poszanowaniu planety i dobrego samopoczucia klienta. Goa Organics zyskuje coraz większą popularność dzięki formule „czystej urody” – wegańskim składnikom, minimalnemu wpływowi na środowisko i skutecznym rozwiązaniom dla różnych typów włosów, od serii przeciw frizzowi po intensywne kuracje regenerujące.