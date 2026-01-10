Wzruszające słowa Dariusza Szpakowskiego do Włodzimierza Szaranowicza. Łzy zaszkliły się w oczach

Włodzimierz Szaranowicz pojawił się na Gali Mistrzów Sportu

Legendarny polski komentator otrzymał brawa na stojąco

Wywołały je słowa Dariusza Szpakowskiego. Łzy zaszkliły się w oczach

Szpakowski oddał hołd Szaranowiczowi. Piękne słowa

To był moment, który na długo zapadnie w pamięć wszystkim obecnym na Gali Mistrzów Sportu. Choć wieczór należy do nagradzanych sportowców, najgłośniejsze brawa i największe wzruszenie wywołały słowa skierowane przez jedną legendę mikrofonu do drugiej. Dariusz Szpakowski ze sceny zwrócił się do obecnego na sali Włodzimierza Szaranowicza, wywołując owację na stojąco.

Rywalizacja o Złotego Czempiona to jedno, ale Gala "Przeglądu Sportowego" to także czas na docenienie ikon, które przez dekady towarzyszyły nam w przeżywaniu sportowych emocji. W tym roku doszło do niezwykłej sceny, która pokazała, jak wielka przyjaźń łączy dwa najsłynniejsze głosy polskiego sportu.

Gdy na scenie pojawił się Dariusz Szpakowski, nikt nie spodziewał się tak osobistego wyznania. Komentator postanowił oddać hołd swojemu wieloletniemu koledze z redakcji, Włodzimierzowi Szaranowiczowi. – Kochamy Cię, drogi przyjacielu – powiedział ze sceny Szpakowski, patrząc w stronę siedzącego na widowni Szaranowicza, wspominając lata, gdy razem ze sceny prowadzili Gale Mistrzów Sportu.

Te proste, ale jakże wymowne słowa wywołały w Teatrze Wielkim wielkie brawa. - Zróbmy owację na stojąco – zachęcił Dariusz Szpakowski. Sala zareagowała natychmiastowo. Sportowcy, trenerzy i działacze wstali z miejsc, nagradzając Włodzimierza Szaranowicza długą i gorącą owacją na stojąco. W oczach wielu gości, a także samych bohaterów tej sceny, widać było łzy wzruszenia.