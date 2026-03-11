Zjawiskowa Małgorzata Tomaszewska z brazylijską legendą futbolu. O tych zdjęciach będzie bardzo głośno!

Małgorzata Tomaszewska spotkała się z legendarnym brazylijskim bramkarzem Didą na konferencji prasowej przed Galacticos Show, które odbędzie się 25 kwietnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Na Galacticos Show, oprócz Didy, pojawią się inne legendy futbolu, takie jak Ronaldinho, Francesco Totti, Javier Zanetti oraz polscy byli piłkarze, m.in. Jacek Krzynówek i Marek Citko.

Konferencja prasowa odbyła się 11 marca w Warszawie, gdzie Dida rozmawiał z Małgorzatą Tomaszewską, a zdjęcia z tego spotkania mają symbolizować połączenie pokoleń i narodów przez futbol.

Małgorzata Tomaszewska i legendarny brazylijski bramkarz przed Galacticos Show

Małgorzata Tomaszewska od najmłodszych lat ma do czynienia z piłką nożną. W końcu jej ojcem jest słynny bramkarz - człowiek, który zatrzymał Anglię na Wembley i bohater mundialu w 1974 roku - Jan Tomaszewski. Z kolei mama i babcia prezenterki TVN - Katarzyna Calińska-Tomaszewska i Danuta Szmidt-Calińska - odnosiły sukcesy w tenisie stołowym. Teraz Małgorzata Tomaszewska spotkała się innym legendarnym bramkarzem - Brazylijczykiem Nelsonem Didą, znanym m.in. z gry we włoskim AC Milan, z którym dwa razy wygrywał Ligę Mistrzów, i w reprezentacji swojego kraju, z którą sięgał po mistrzostwo świata w 2002 roku. Dida nie tylko w Brazylii ma status legendy, dlatego trzeba docenić to, że organizatorom Galacticos Show udało się sprowadzić taką gwiazdę. Tych oczywiście będzie co nie miara. Wydarzenie zaplanowane jest na 25 kwietnia. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie w akcji zobaczymy takie legendy jak: Ronaldinho, Francesco Totti, Javier Zanetti, Claude Makelele, Maicon, Aldair czy Edgar Davids. Z polskich były piłkarzy pojawią się: Jacek Krzynówek, Marek Citko, Tomasz Wałdoch, Emmanuel Olisadebe, Grzegorz Mielcarski i Radosław Majdan.

Małgorzata Tomaszewska i Dida - futbol łączy pokolenia i narody

Na specjalnej konferencji, która odbyła się w środę, 11 marca, w Warszawie osobiście pojawił się Dida, który uciął sobie pogawędkę ze zjawiskowo wyglądającą Małgorzatą Tomaszewską. Wspólnych tematów na pewno im nie brakowało. W końcu prezenterka TVN o bronieniu dostępu do bramki musi wiedzieć sporo. Na pewno ojciec wiele razy opowiadał jej o tym fachu. Zdjęcia Małgorzaty Tomaszewskiej i Didy na pewno przejdą do historii. Pokazują one bowiem jak futbol potrafi łączyć pokolenia i narody. Wspomniane fotografie pokazujemy w naszej galerii, w której zobaczysz także inne zdjęcia z konferencji Galacticos Show, m.in. Marka Citki czy Jacka Krzynówka.

