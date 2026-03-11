Gwiazda serialu "Przyjaciele" napisała do Igi Świątek. Słynne narciarki też

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-03-11 10:40

Iga Świątek już w środę wieczorem (godz. 19) zagra z Karoliną Muchovą o ćwierćfinał turnieju w Indian Wells, a kciuki za nią będą znów trzymać nie tylko polscy kibice, ale również światowe gwiazdy. Po poprzednim meczu naszej mistrzyni pod jej postem na Instagramie słowa wsparcia napisały m.in. słynna aktorka i utytułowane narciarki alpejskie.

  • Iga Świątek przygotowuje się do meczu o ćwierćfinał w Indian Wells.
  • Po ostatnim zwycięstwie, Polka otrzymała wsparcie od światowych gwiazd.
  • Kto konkretnie kibicuje Idze i co powiedzieli? Sprawdź, czy Twoi ulubieńcy są wśród nich!

Iga Świątek awans do 4. rundy turnieju w Indian Wells wywalczyła, pokonując w bardzo dobrym stylu 6:3, 6:2 Marię Sakkari. Zrewanżowała się Greczynce za przykrą porażkę sprzed miesiąca w Katarze (6:2, 4:6, 5:7). Wyniki mistrzyni Wimbledonu - jak sama Iga przyznała - są na razie dalekie od jej oczekiwań, ale Polka ma nadzieję, że dzięki ostatnim treningom w Warszawie uda jej się podnieść poziom swojej gry. "To był solidny i zabawny dzień w biurze" - tak Iga Świątek podsumowała na Instagramie mecz i zwycięstwo nad Marią Sakkari.

Wiktorowski porównał pracę ze Świątek i Osaką. Zaczął od życia prywatnego

Po jej postem pojawiło się tradycyjnie mnóstwo komentarzy kibiców. Wśród nich słowa wsparcia napisały wielkie gwiazdy - znana z kultowego serialu "Przyjaciele" aktorka Courteney Cox oraz słynne narciarki alpejskie Lindsey Vonn i Mikaela Shiffrin.

"Jazda" - napisała po polsku Mikaela Shiffrin.

"Niesamowita Iga!!" - wtórowała jej Courteney Cox.

Lindsey Vonn dodała wymowne emotikony - dwa bicepsy.

Wszystkie te trzy Amerykanki dobrze znają się z Igą Świątek. Corteney Cox zagrała z nią nawet sparing, a Lindsey Vonn i Mikaela Shiffrin od dłuższego czasu bardzo kibicują Polce, dając tego wyraz w mediach społecznościowych.

Iga Świątek, Instagram

i

Autor: Iga Świątek/Instagram/ Instagram

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w Indian Wells?

Mecz Iga Świątek - Karolina Muchova w 4. rundzie turnieju w Indian Wells zostanie rozegrany w środę 11 marca. Początek meczu o godzinie 19 polskiego czasu. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

Iga Świątek i Courteney Cox
Galeria zdjęć 7
QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek?
Pytanie 1 z 35
Trenerem Igi Świątek jest obecnie...
IGA ŚWIĄTEK KONTRA KAROLINA MUCHOVA W INDIAN WELLS. "ONA RUSZA SIĘ JAK FEDERER"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

COURTENEY COX
IGA ŚWIĄTEK