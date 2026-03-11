Gwiazda serialu "Przyjaciele" napisała do Igi Świątek. Słynne narciarki też

Iga Świątek przygotowuje się do meczu o ćwierćfinał w Indian Wells.

Po ostatnim zwycięstwie, Polka otrzymała wsparcie od światowych gwiazd.

Kto konkretnie kibicuje Idze i co powiedzieli? Sprawdź, czy Twoi ulubieńcy są wśród nich!

Iga Świątek awans do 4. rundy turnieju w Indian Wells wywalczyła, pokonując w bardzo dobrym stylu 6:3, 6:2 Marię Sakkari. Zrewanżowała się Greczynce za przykrą porażkę sprzed miesiąca w Katarze (6:2, 4:6, 5:7). Wyniki mistrzyni Wimbledonu - jak sama Iga przyznała - są na razie dalekie od jej oczekiwań, ale Polka ma nadzieję, że dzięki ostatnim treningom w Warszawie uda jej się podnieść poziom swojej gry. "To był solidny i zabawny dzień w biurze" - tak Iga Świątek podsumowała na Instagramie mecz i zwycięstwo nad Marią Sakkari.

Wiktorowski porównał pracę ze Świątek i Osaką. Zaczął od życia prywatnego

Po jej postem pojawiło się tradycyjnie mnóstwo komentarzy kibiców. Wśród nich słowa wsparcia napisały wielkie gwiazdy - znana z kultowego serialu "Przyjaciele" aktorka Courteney Cox oraz słynne narciarki alpejskie Lindsey Vonn i Mikaela Shiffrin.

"Jazda" - napisała po polsku Mikaela Shiffrin. "Niesamowita Iga!!" - wtórowała jej Courteney Cox. Lindsey Vonn dodała wymowne emotikony - dwa bicepsy.

Wszystkie te trzy Amerykanki dobrze znają się z Igą Świątek. Corteney Cox zagrała z nią nawet sparing, a Lindsey Vonn i Mikaela Shiffrin od dłuższego czasu bardzo kibicują Polce, dając tego wyraz w mediach społecznościowych.

i Autor: Iga Świątek/Instagram/ Instagram

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w Indian Wells?

Mecz Iga Świątek - Karolina Muchova w 4. rundzie turnieju w Indian Wells zostanie rozegrany w środę 11 marca. Początek meczu o godzinie 19 polskiego czasu. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

7

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie