Mistrzyni zginęła podczas lotu balonem. Tutaj pochowają Jagodę Gancarek. Podano datę pogrzebu

Feralny lot nad Zieloną Górą

Do dramatu doszło w poniedziałek, 9 marca, w samym centrum Zielonej Góry. Balon wystartował z lotniska w Przylepie o godzinie 6:30. Kilkanaście minut później maszyna uderzyła w blok mieszkalny.

Jagoda wypadła z kosza i spadła na dach budynku. Ratownicy dotarli na miejsce błyskawicznie, jednak obrażenia okazały się śmiertelne. Towarzyszące jej pasażerki zdołały bezpiecznie wylądować w pobliżu dworca kolejowego – wyszły z wypadku bez poważniejszych obrażeń.

Kim była Jagoda Gancarek?

Jagoda pochodziła z Małopolski. Dorastała w malowniczej Jamnej w powiecie tarnowskim, uczęszczała do szkoły podstawowej w Paleśnicy. Studiowała w Chełmie i Zielonej Górze, gdzie związała się z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej.

Była instruktorką samolotową, pilotką maszyn przeciwpożarowych, a przede wszystkim – pasjonatką latania. Miała ogromne doświadczenie, którym chętnie dzieliła się z innymi.

W 2024 roku zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Kobiet podczas XI Balonowych Mistrzostw Kobiet w Nałęczowie. Eksperci widzieli w niej jedną z najbardziej obiecujących postaci polskiego sportu balonowego.

Ostatnie pożegnanie Jagody Gancarek

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 14 marca 2025 r. w kościele parafialnym w Gromniku.

12:00 – różaniec

12:30 – msza święta żałobna

Po mszy ciało Jagody zostanie odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku.

Do wspólnej modlitwy zapraszają pogrążeni w żałobie rodzice – mama Justyna, tata Adam – oraz bracia tragicznie zmarłej pilotki.

W sieci pojawiają się liczne kondolencje.

„Mamie Justynie i tacie Adamowi oraz braciom i wszystkim najbliższym składam wyrazy głębokiego współczucia. Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie”

– napisał na Facebooku Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna.

Śledczy badają przyczyny tragedii

Trwa intensywne śledztwo mające wyjaśnić, co doprowadziło do katastrofy. Prokuratura zabezpieczyła dokumentację lotu, nagrania z monitoringu oraz zeznania świadków.

– Eksperci próbowali już odtworzyć feralny lot – przekazała w rozmowie z Radiem ESKA Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. – Wykonano oględziny balonu oraz miejsca jego lądowania, a także analizowano przebieg trasy lotu. Dziś od godzin porannych wykonywane były dalsze czynności w miejscu startu balonu, czyli na terenie Aeroklubu w Przylepie.

Ciało Jagody zostało przekazane do sekcji zwłok. Wyniki badań oraz analiza zebranych materiałów mają pomóc ustalić, co dokładnie wydarzyło się w ostatnich minutach jej lotu.

