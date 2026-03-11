Mistrzyni zginęła podczas lotu balonem. Tutaj pochowają Jagodę Gancarek. Podano datę pogrzebu

Spis treści
Feralny lot nad Zieloną Górą
Do dramatu doszło w poniedziałek, 9 marca, w samym centrum Zielonej Góry. Balon wystartował z lotniska w Przylepie o godzinie 6:30. Kilkanaście minut później maszyna uderzyła w blok mieszkalny.
Jagoda wypadła z kosza i spadła na dach budynku. Ratownicy dotarli na miejsce błyskawicznie, jednak obrażenia okazały się śmiertelne. Towarzyszące jej pasażerki zdołały bezpiecznie wylądować w pobliżu dworca kolejowego – wyszły z wypadku bez poważniejszych obrażeń.
Kim była Jagoda Gancarek?
Jagoda pochodziła z Małopolski. Dorastała w malowniczej Jamnej w powiecie tarnowskim, uczęszczała do szkoły podstawowej w Paleśnicy. Studiowała w Chełmie i Zielonej Górze, gdzie związała się z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej.
Była instruktorką samolotową, pilotką maszyn przeciwpożarowych, a przede wszystkim – pasjonatką latania. Miała ogromne doświadczenie, którym chętnie dzieliła się z innymi.
W 2024 roku zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Kobiet podczas XI Balonowych Mistrzostw Kobiet w Nałęczowie. Eksperci widzieli w niej jedną z najbardziej obiecujących postaci polskiego sportu balonowego.
Ostatnie pożegnanie Jagody Gancarek
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 14 marca 2025 r. w kościele parafialnym w Gromniku.
- 12:00 – różaniec
- 12:30 – msza święta żałobna
Po mszy ciało Jagody zostanie odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku.
Do wspólnej modlitwy zapraszają pogrążeni w żałobie rodzice – mama Justyna, tata Adam – oraz bracia tragicznie zmarłej pilotki.
W sieci pojawiają się liczne kondolencje.
„Mamie Justynie i tacie Adamowi oraz braciom i wszystkim najbliższym składam wyrazy głębokiego współczucia. Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie”
– napisał na Facebooku Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna.
Śledczy badają przyczyny tragedii
Trwa intensywne śledztwo mające wyjaśnić, co doprowadziło do katastrofy. Prokuratura zabezpieczyła dokumentację lotu, nagrania z monitoringu oraz zeznania świadków.
– Eksperci próbowali już odtworzyć feralny lot – przekazała w rozmowie z Radiem ESKA Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. – Wykonano oględziny balonu oraz miejsca jego lądowania, a także analizowano przebieg trasy lotu. Dziś od godzin porannych wykonywane były dalsze czynności w miejscu startu balonu, czyli na terenie Aeroklubu w Przylepie.
Ciało Jagody zostało przekazane do sekcji zwłok. Wyniki badań oraz analiza zebranych materiałów mają pomóc ustalić, co dokładnie wydarzyło się w ostatnich minutach jej lotu.