W Zielonej Górze doszło rano do tragicznego wypadku. Balon pasażerski zahaczył o budynek w rejonie ulicy Chrobrego.

Jedna osoba, która wypadła z kosza balonu, zginęła. Jej ciało odnaleziono na dachu bloku.

Dwie pozostałe osoby znajdujące się w balonie opuściły kosz o własnych siłach.

Do zdarzenia doszło wczesnym rankiem w poniedziałek, 9 marca. Z nieznanych na ten moment przyczyn balon pasażerski, lecący na niewielkiej wysokości, zahaczył o jeden z bloków. Jak podaje Radio ESKA dwie osoby, które znajdowały się w koszu, zdołały opuścić go o własnych siłach. Niestety, trzeci pasażer nie miał tyle szczęścia.

Poszkodowany wypadł z kosza balonu z dużej wysokości. Rozpoczęły się dramatyczne poszukiwania. Służby ratunkowe przeczesywały teren wokół miejsca zdarzenia, mając nadzieję na odnalezienie zaginionego żywego. Finał tych poszukiwań okazał się jednak tragiczny. Ciało poszkodowanego zostało odnalezione na dachu jednego z pobliskich budynków. Mimo natychmiast podjętej akcji reanimacyjnej, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Co było przyczyną wypadku balonu?

Na miejscu wypadku pracują obecnie wszystkie służby. Teren został zabezpieczony przez policję, a prokurator prowadzi pierwsze czynności dochodzeniowe. Kluczowe będzie ustalenie, co doprowadziło do tej niewyobrażalnej tragedii.

Sprawą zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, której zadaniem będzie szczegółowe zbadanie przyczyn i okoliczności katastrofy. Śledczy będą musieli przeanalizować stan techniczny balonu, zapisy lotu, a także przesłuchać pilota oraz drugiego ocalałego pasażera. Ich zeznania mogą rzucić nowe światło na ostatnie chwile przed tragicznym uderzeniem w budynek.

