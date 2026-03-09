Krokodyle pływają po ulicach zalanego miasta! "Są absolutnie wszędzie"

Powódź w Australii doprowadziła do inwazji krokodyli różańcowych, zmuszając do ewakuacji tysiąca osób.

Krokodyle pływają po ulicach miast, a poziom rzeki Katherine osiągnął rekordowy poziom.

Mimo zagrożenia mieszkańcy wykazują się lekkomyślnością, ignorując apele służb.

Jakie jeszcze niebezpieczeństwa czyhają na mieszkańców zalanych terenów?

Ten horror trudno sobie wyobrazić! Władze australijskiego Terytorium Północnego ostrzegają, że w dotkniętym przez powódź mieście Katherine i okolicach roi się od potężnych krokodyli. "W związku z pojawieniem się gadów również w centrum zarządzono już ewakuację tysiąca osób" - informuje agencja informacyjna dpa.

Krokodyle pływają ulicami miast!

Sytuacja jest bardzo poważna. Wczoraj (8 marca) w nocy po boisku do futbolu australijskiego pływał krokodyl różańcowy - jeden z najbardziej niebezpiecznych i agresywnych przedstawicieli swojego gatunku. Poziom rzeki Katherine - jak informują lokalne służby - osiągnął niemal 20 m, co jest najwyższym stanem od tragicznej powodzi z 1998 roku. "Służby ratunkowe toczą walkę z czasem, ewakuując drogą lotniczą mieszkańców odciętych osad oraz pacjentów lokalnego szpitala do placówek w Darwin" - czytamy.

"Krokodyle są absolutnie wszędzie"

Niestety, mieszkańcy okolic wykazują się dużą lekkomyślnością. Mimo że w mętnej wodzie czyhają drapieżniki, wciąż odnotowywane są przypadki ludzi próbujących pływać w wodzie powodziowej. "Krokodyle są absolutnie wszędzie, proszę nie wchodzić do wody" – apeluje Shaun Gill, dowodzący akcją ratunkową. PAP przypomina, że Terytorium Północne, słynące z dzikiej przyrody i parku Nitmiluk, w porze deszczowej często zmaga się z żywiołem. Obecne ulewy są jednak wyjątkowo gwałtowne, a oprócz gadów zagrożeniem są wypływające ścieki i skażenie ujęć wody pitnej.

