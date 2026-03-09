Krokodyle pływają po ulicach zalanego miasta! "Są absolutnie wszędzie"

- Powódź w Australii doprowadziła do inwazji krokodyli różańcowych, zmuszając do ewakuacji tysiąca osób.
- Krokodyle pływają po ulicach miast, a poziom rzeki Katherine osiągnął rekordowy poziom.
- Mimo zagrożenia mieszkańcy wykazują się lekkomyślnością, ignorując apele służb.
- Jakie jeszcze niebezpieczeństwa czyhają na mieszkańców zalanych terenów?
Ten horror trudno sobie wyobrazić! Władze australijskiego Terytorium Północnego ostrzegają, że w dotkniętym przez powódź mieście Katherine i okolicach roi się od potężnych krokodyli. "W związku z pojawieniem się gadów również w centrum zarządzono już ewakuację tysiąca osób" - informuje agencja informacyjna dpa.
Krokodyle pływają ulicami miast!
Sytuacja jest bardzo poważna. Wczoraj (8 marca) w nocy po boisku do futbolu australijskiego pływał krokodyl różańcowy - jeden z najbardziej niebezpiecznych i agresywnych przedstawicieli swojego gatunku. Poziom rzeki Katherine - jak informują lokalne służby - osiągnął niemal 20 m, co jest najwyższym stanem od tragicznej powodzi z 1998 roku. "Służby ratunkowe toczą walkę z czasem, ewakuując drogą lotniczą mieszkańców odciętych osad oraz pacjentów lokalnego szpitala do placówek w Darwin" - czytamy.
"Krokodyle są absolutnie wszędzie"
Niestety, mieszkańcy okolic wykazują się dużą lekkomyślnością. Mimo że w mętnej wodzie czyhają drapieżniki, wciąż odnotowywane są przypadki ludzi próbujących pływać w wodzie powodziowej. "Krokodyle są absolutnie wszędzie, proszę nie wchodzić do wody" – apeluje Shaun Gill, dowodzący akcją ratunkową. PAP przypomina, że Terytorium Północne, słynące z dzikiej przyrody i parku Nitmiluk, w porze deszczowej często zmaga się z żywiołem. Obecne ulewy są jednak wyjątkowo gwałtowne, a oprócz gadów zagrożeniem są wypływające ścieki i skażenie ujęć wody pitnej.