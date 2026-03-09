Kreml zabrał głos w sprawie wojny. "Wydaje nam się, że nadszedł koniec świata"

Zofia Dąbrowska
2026-03-09 9:18

Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow stwierdził, że w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie i załamania międzynarodowych zasad „może się wydawać, jakby nadchodził koniec świata”. Wcześniej Rosja wielokrotnie potępiała amerykańsko-izraelski atak na Iran. Wymiana ognia nie ustaje, niemal cały region zagrożony jest walkami, a ceny ropy niebezpiecznie rosną.

Rzecznik Kremla o "końcu świata". Rosja komentuje wojnę na Bliskim Wschodzie

Kolejna wypowiedź przedstawicieli Kremla na temat wojny na Bliskim Wschodzie! To chyba najbardziej wyraziste słowa, jakie padły od wybuchu konfliktu w dniu 28 lutego. Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow powiedział: „W historii ludzkości zdarzały się gorsze rzeczy… ale wtedy jeszcze nie żyliśmy, więc wydaje nam się, że koniec świata nadszedł”. Jak dodał,  ​​„wszyscy utraciliśmy to, co nazywamy prawem międzynarodowym. Szczerze mówiąc, nie rozumiem nawet, jak ktokolwiek może wzywać innych do przestrzegania norm i zasad prawa międzynarodowego. Ono już nie istnieje” - stwierdził Pieskow. „Jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek mógł teraz sformułować, jakie prawo zastąpiło prawo międzynarodowe… Nikt nie potrafi podać jasnej definicji” – powiedział rzecznik rosyjskiego dyktatora. Tymczasem Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła atakiem na każdy zachodni tankowiec, który spróbuje przepłynąć przez cieśninę Ormuz. Ceny ropy gwałtownie rosną. 

Rosja potępiła amerykańsko-izraelski atak na Iran. Nieoficjalne doniesienia o wsparciu dla Teheranu

Kiedy wybuchła najnowsza wojna na Bliskim Wschodzie, Kreml potępił ataki na Iran jako „zaplanowany i niesprowokowany akt zbrojnej agresji przeciwko suwerennemu i niepodległemu państwu członkowskiemu ONZ”. Dziennikarze "Washington Post" twierdzą, że Rosja nie poprzestaje na słowach i zakulisowo dzieli się z Iranem informacjami wywiadowczymi na temat lokalizacji sił amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Kreml według tych doniesień miał przekazywać informacje o miejscu pobytu m.in. amerykańskich okrętów i samolotów. „Wygląda na to, że to dość kompleksowa operacja” – powiedział dziennikarzom jeden z chcących zachować anonimowość urzędników. Amerykanie utrzymują tymczasem, że wygrywają wojnę, a ewentualne wsparcie Rosji i tak nic nie zmieni, bo przegrana Iranu jest nieunikniona i konieczna. 

