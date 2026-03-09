Gałązka mówi wprost o Kuleszy! Prawda w końcu wyszła na jaw

Paulina Gałązka w "Tańcu z Gwiazdami" ma doskonałe wsparcie

Ostatnie tygodnie są dla Pauliny Gałązki wyjątkowo intensywne. Aktorka angażuje się w nowe projekty, a jej występy wzbudzają duże emocje wśród widzów. Podczas jednego z wydarzeń na widowni pojawiła się osoba, która odgrywa w jej życiu szczególną rolę. Chodzi o Agatę Kuleszę, aktorkę znaną z wielu wybitnych ról filmowych i teatralnych. W rozmowie z "Super Expressem" Gałązka nie kryła, jak ważne jest dla niej wsparcie starszej koleżanki po fachu.

Gałązka wyjawiła prawdę o Kuleszy. Tego się nie spodziewaliście!

Aktorki poznały się kilka lat temu w teatrze i od tamtej pory utrzymują bliską relację. Gałązka podkreśla, że Kulesza jest dla niej nie tylko mentorką, ale przede wszystkim przyjaciółką, na którą zawsze może liczyć.

Słowa aktorki pokazują, że ich relacja wykracza daleko poza zawodowe kontakty. Kulesza nie tylko trzyma kciuki za młodszą koleżankę, ale też aktywnie pomaga jej w przygotowaniach i dodaje odwagi w chwilach zwątpienia. W świecie pełnym rywalizacji takie wsparcie jest na wagę złota.

To jest znakomita kobieta. Wspaniała, nie tylko wspaniała aktorka, bo jest wybitną aktorką, ale też kobieta. Ja czuję i zresztą dzwonię do Agaty z różnymi problemami, typu jak puenty zrobić w tych butach, które są, takie dość tekturowe, że tak powiem, twarde. Więc rzeczywiście czuję, że tutaj mogę zawsze skorzystać z jej rady i dobrego słowa. No niesamowity człowiek i naprawdę to jej wsparcie i to, że dodaje mi odwagi, żeby być w tym programie, to jest nieocenione dla mnie (...) poza programem, prywatnie mnie wspiera, bo rzeczywiście jak gramy spektakle w naszym "Teatrze Ateneum", to Agata udziela mi w garderobie lekcji. Uczy mnie różnych ruchów. Na przykład uczyłam je kików z jive'a i chassé - mówi nam Paulina Gałązka.

