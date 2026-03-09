Raz na dwa tygodnie zakopuję ząbek czosnku w doniczce z sansewierią. Naturalny stymulator, po którym sansewieria rośnie dwa razy lepiej. Liście nie żółkną i stale rosną do góry

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-03-09 8:03

Szybkie nawożenie sansewierii. Kwiaty doniczkowe również potrzebują zewnętrznej stymulacji, która pobudzi je do lepszego wzrostu. Nie musisz jednak kupować specjalistycznych nawozów, czasem, wystarczy to, co masz w domu. Jeżeli Twoja sansewieria marnieje i przestaje rosnąć to znak, że potrzebuje substancji odżywczych, które będą stymulować szybsze procesy wzrostu oraz regeneracji. Ten jeden składnik z kuchni działa niczym stymulator i poprawia kondycję sansewierii.

Sansewieria

i

Autor: Shutterstock
  • Sansewieria, choć odporna, może przestać rosnąć z powodu przelania, braku światła, niskiej temperatury lub szkodników.
  • Żółknięcie liści i zahamowanie wzrostu to sygnały, że roślinie coś dolega, najczęściej jest to nadmiar wody.
  • Ząbek czosnku w doniczce może uratować Twoją sansewierię, dostarczając jej niezbędnych składników odżywczych i odstraszając szkodniki.
  • Dowiedz się, jak prawidłowo stosować czosnek, by Twoja sansewieria znów rosła bujnie!

Dlaczego sansewieria przestała rosnąć?

Sansewieria nazywana inaczej wężownicą lub językiem teściowej to sukulent o charakterystycznych, mieczowatych liściach. Naturalnie pochodzi z suchych rejonów Afryki oraz Azji. Sansewieria jest przystosowana do trudnych warunków, co sprawia, że uprawiania w doniczce nie nastręcza problemów pielęgnacyjnych. Dobrze znosi czasowe przestoje w podlewaniu oraz zmianę stanowiska. Zdarza się jednak, że z jakiś powodów sansewieria przestaje rosnąć

Jeżeli sansewieria zaczyna żółknąć i przestaje rosnąć to znak, że z rośliną dzieje się coś złego. Bardzo często powodem takiego stanu rzeczy jest przelanie. Nadmiar wody prowadzi do gnicia korzeni oraz podstawy liści. W efekcie roślina całkowicie zamiera. Ważne, aby w takiej sytuacji zadbać o prawidłowy drenaż odprowadzający nadmiar wody. Innym powodem zatrzymania wzrostu u sansewierii jest nagła zmiana w dostępie do światła słonecznego. Roślina ta źle znosi eksperymentu, a bez promieni słonecznych przestaje wzrastać. Liście stają się brązowe i matowe. Wężownica to kwiat tropikalny, który potrzebuje ciepła. W temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza sansewieria zaczyna obumierać. Rzadziej zdarza się również, że zahamowanie wzrostu sansewierii spowodowane jest atakiem szkodników. Roślina ta może stać się celem ziemiórek, mszyc, a nawet tarczników. 

Włóż do doniczki z sansewierią czosnek. Kwiat odbije i znów zacznie rosnąć

Kwiaty doniczkowe również należy nawozić. W przeciwieństwie do roślin ogrodowych kwiaty doniczkowe mają ograniczony dostęp do substancji odżywczych z glebie. Na szczęście odżywianie roślin doniczkowych nie jest skomplikowane. Jeżeli Twoja sansewieria marnieje to warto przetestować sposób z czosnkiem. Jeden ząbek czosnku przekrój wzdłuż i włóż w ziemię doniczkową obok sansewierii. Co dwa tygodnie wymieniaj czosnek, aby nie zaczął gnić w ziemi. Taka metoda nawożenia sansewierii wpływa na jej kondycję i procesy wzrostu. Czosnek bogaty jest w potas, fosfor, selen, wapń, magnez, cynk i żelazo oraz witaminy z grupy B. Takie połączenie wspiera zdrowie i regenerację roślin. Fosfor oraz potas dodatkowo stymulują procesy wzrostu oraz system korzeniowy. Ostry zapach czosnku działa również odstraszająco na szkodniki.

Przeczytaj także:
Wsyp 4 garście zimą, a sansewieria odżyje nawet przy siarczystych mrozach. Nawe…
Super Express Google News
Popularne rośliny doniczkowe w polskich domach
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NATURALNY NAWÓZ
PIELĘGNACJA KWIATÓW DONICZKOWYCH
Sansewieria