Dodaję do wody, a moja sansewieria przez całą zimę jest zielona i nie marnieje. Działa lepiej niż jakakolwiek kupna mieszanka do kwiatów doniczkowych. Pielęgnacja sansewierii

Domowa odżywka do sansewierii do stosowania jesienią. Dzięki niej kwiat odbije

Kwiaty doniczkowe również podatne są na zmiany pogody oraz pój roku. W większość gatunków jesień i zima to czas odpoczynku i regeneracji sił przed sezonem wzmożonego wzrostu oraz kwitnienia. Przełom października oraz listopada to idealny czas na stosowanie wzmacniających odżywek, które uodpornią rośliny na trudne warunki pogodowe (niższe temperatury oraz przesuszone powietrze) oraz wzmocnią układ korzeniowy i łodygowy.

Sansewieria, czyli inaczej wężownica to jeden z gatunków kwiatów doniczkowych, który w Polsce jest bardzo popularny. Kwiat ten współcześnie klasyfikowany jest jako odmiana draceny. Przez wiele lat była roślina typową biurową, jednak coraz więcej osób hoduje ją także w domu. Jest bardzo elegancka i świetnie zdobi nowoczesne wnętrza. Jej liście pokrywają się różnymi odcieniami zieleni i pięknie wyglądają. Sansewieria ceniona jest przede wszystkim z uwagi na swoją odporność. To roślina, która dobrze znosi zarówno upały i przejściowa suszę, jak i spadki temperatur nawet poniżej 12 °C. Bez podlewania może przetrwać nawet miesiąc.

Jesienna odżywka do sansewierii świetnie wzmocni ją w trudnym sezonie. Poniżej znajdziesz przepis na domowy nawóz, który delikatnie odżywi roślinę, ale nie niesie ryzyka przenawożenia.

Do przygotowania odżywki będziesz potrzebować batatów oraz wody. Mało osób wie, że słodkie ziemniaki stanowią bogate źródło cennych witamin dla roślin. Bataty dostarczają przede wszystkim potasu oraz magnezu, które świetnie stymulują układ korzeniowy i regulują gospodarkę wodną. Dodatkowo wzmacniają kłącza oraz łodygi, nie powodując tym samym nadmiernych przyrostów przed okresem spoczynku. Jesienią możesz zastosować taką odżywkę dwukrotnie, a następnie ponowić nawożenie na wiosną.

Jak przygotować odżywkę do sansewierii z batatów?

Domowe odżywki do kwiatów są proste w przygotowaniu. W przypadku tej z batatów wystarczy, że około 150 g obranego słodkiego ziemniaka zalejesz litrem przegotowanej wody, a następnie dokładnie zmielisz. Powinna powstać gęsta masa, którą należy przecedzić przez sito i dodać wody w proporcjach 1:3. Tak przygotowany roztwór dodawaj bezpośrednio do ziemi doniczkowej raz na dwa tygodnie. Pamiętaj, aby najpóźniej w połowie listopada zaprzestać nawożenia sansewierii aż do wiosny kolejnego roku.

Dlaczego zmiana pielęgnacji jesienią i zimą jest niezbędna

Sansewieria to sukulent - magazynuje wodę w grubych liściach. W naturalnych warunkach pochodzi ze stref suchych lub półsuchych i jest przystosowana do okresów suszy.

W chłodniejszych miesiącach:

metabolizm rośliny zwalnia, zużycie wody i składników pokarmowych maleje

dostęp światła jest niższy i dni krótsze

ryzyko przelania (zgnilizna korzeni) wzrasta, zwłaszcza gdy gleba długo pozostaje wilgotna

w pomieszczeniach grzanie powoduje suche powietrze, co może dodatkowo stresować roślinę

Dlatego pielęgnacja musi być bardziej ostrożna - mniej podlewania, ograniczenie nawożenia, dbałość o temperaturę i światło.

Zasady pielęgnacji sansewierii jesienią i zimą

Stanowisko i światło

Przesuń sansewierię bliżej źródła światła, ale unikaj bezpośredniego kontaktu liści z szybą, zwłaszcza przy mrozach. Niedobór światła powoduje blaknięcie liści, słabe wzrosty i wydłużanie się liści.

Temperatura

Utrzymuj temperaturę pokojową w przedziale około 15-22 °C. Unikaj przeciągów, miejsc przy zimnych drzwiach lub przy szybach w okresie mrozów.

Podlewanie

Znacznie ogranicz podlewanie. Należy podlewać dopiero wtedy, gdy gleba jest bardzo sucha - np. wyschnięta na głębokości kilku centymetrów. W wielu poradnikach wskazuje się okres 3-4 tygodni między podlewaniami w pełnym spoczynku zimowym. Ważne, by podczas podlewania nie doprowadzić do zastoin wody przy korzeniach - zbyt mokre podłoże to główna przyczyna gnicia korzeni.

Podłoże i drenaż

Upewnij się, że podłoże jest bardzo przepuszczalne (np. mieszanka ziemi do sukulentów / kaktusów, dodatek perlitu, grysu, piasku). Dobre napowietrzenie gleby pozwala wodzie swobodnie odpływać i ogranicza ryzyko gnicia.

Czyszczenie liści

Okazjonalnie oczyść liście z kurzu (np. miękką, lekko wilgotną szmatką), ale unikaj mocnego spryskiwania w sezonie grzewczym. Kurz ogranicza fotosyntezę, ale spryskiwanie może spowodować dodatkowe zawilgocenie, co w zimie bywa ryzykowne.

Wilgotność powietrza

Jeśli powietrze w pomieszczeniu jest bardzo suche (co zdarza się przy ogrzewaniu), można grupować rośliny lub używać nawilżacza. Staraj się unikać zbyt suchych warunków poniżej ~30-40 % wilgotności. Zbyt suche powietrze może osłabiać roślinę i przyspieszać transpirację, choć sansewieria jest bardziej odporna na suszę niż wiele innych roślin doniczkowych.