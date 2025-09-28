Sansewieria będzie rosła prosto w górę. Namocz po pieczeniu ciasta i podlej roślinę. Pielęgnacja sansewierii

Sansewieria opada na boki często z powodu zbyt dużej doniczki, która zatrzymuje wodę.

Wężownica najlepiej rośnie w małych pojemnikach i specjalnym podłożu, z umiarkowanym podlewaniem.

Wypróbuj domową odżywkę ze skorupek jaj, by wzmocnić roślinę i zapewnić jej proste liście.

Chcesz, aby Twoja sansewieria rosła prosto i zdrowo? Poznaj sprawdzone metody pielęgnacji!

Czasami liście sansewierii opadają i rozkładają się na boki, ponieważ roślina ma za dużą doniczkę. Ten kwiat zdecydowanie lepiej rośnie w małych pojemnikach. Donica powinna być jedynie nieco większa niż szerokość rozety liściowej. Za duża sprawi, że ziemia będzie kumulowała wodę, co może doprowadzić do gnicia korzeni.

Namocz po pieczeniu ciasta i podlej roślinę. Sansewieria będzie rosła prosto bez rozchodzenia się liści się na boki

Sansewieria ze względu na kształt swoich liści nazywana jest też wężownicą. Ten doniczkowy kwiat liczy ponad 70 gatunków. Najpopularniejszy i najczęściej uprawiana jest sansewieria gwinejska. Osiąga 1-1,5 m wysokości. Ma przepiękne wąskie, płaskie, mięsiste, sztywne, gładkie liście o mieczowatym kształcie i ciemnozielonej blaszce, ozdobionej jasnymi, poprzecznymi prążkami. Wspaniale wygląda w nowoczesnych wnętrzach. Roślina najlepiej rośnie w podłożu do kaktusów i sukulentów. Próchnicza ziemia, piasek, perlit i żwirek będą szybciej przesychać i zapobiegać gniciu korzeni. Sansewieria lubi stanowisko z rozproszonym światłem, wtedy pięknie się wybarwia. Jednak dobrze radzi sobie także w zacienionych miejscach. Żeby roślina rosła prosto, nie wolno jej przelewać. Podlewamy ją niewielką ilością odstanej wody maksymalnie raz w tygodniu, gdy ziemia jest całkowicie sucha. Żeby wzmocnić kwiat, możemy użyć domowej odżywki ze skorupek jaj, które np. zostały nam po pieczeniu ciasta. Wystarczy umyć i wysuszyć skorupki jaj, następnie zmiksować lub skruszyć ręcznie, zalać wodą i odstawić na kilka dni. Co ważne można użyć zarówno skorupek po surowych, jak i ugotowanych jajach. Takim nawozem zasilamy sansewierię raz w miesiącu.