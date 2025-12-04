Nałóż na szczoteczkę i przetrzyj zapleśniałe fugi w łazience. Wyżre czarne plamy i wybieli spoiny. Sposób na pleśń na fugach

Pleśń na fugach łazienkowych to problem estetyczny i zdrowotny, wymagający szybkiej interwencji.

Skutecznym i bezpiecznym domowym sposobem na usunięcie czarnych plam jest pasta czyszcząca.

Dowiedz się, jak przygotować tę pastę i w jaki sposób zapobiegać nawrotom pleśni w łazience!

Nałóż na szczoteczkę i przetrzyj zapleśniałe fugi w łazience. Wyżre czarne plamy

Pleśń na fugach pojawia się najczęściej w łazience w okolicy wanny, kabiny prysznicowej lub umywalki - czyli miejsc narażonych na wodę i wilgoć. Niestety czasami wykwity uwidaczniają się nawet w sytuacji, gdy ze starannością dbamy o czystość w łazience. A pleśń na fugach to problem nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim negatywnie wpływający na nasze zdrowie, dlatego bardzo ważne jest usunięcie jej możliwie jak najszybciej. Dlatego, jeśli zauważysz w swoim mieszkaniu, a zwłaszcza w łazience (bo tam pleśń pojawia się najczęściej), że spoiny płytek ciemnieją lub pokrywają się nalotem, od razu reaguj. Jak wyczyścić pleśń z fug łazienkowych? W tym celu wypróbuj domowe sposoby na pozbycie się pleśni z łazienki. Okazuje się, że są one równie skuteczne, co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. Jeśli zabierasz się za czyszczenie pleśni z fug w łazience, to przygotuj tę domową pastę z sody i wody utlenionej, nałóż ją na szczoteczkę i przetrzyj zapleśniałe fugi w łazience. Wyżre z nich czarne plamy, a przy okazji je wybieli.

Domowy sposób na pleśń na fugach. Pasta czyszcząca

Jak przygotować tę pastę czyszczącą do fug, która usunie z nich pleśń? To bardzo proste i tanie rozwiązanie, które wspaniale wybieli fugi, ale ich nie zniszczy. Połącz ze sobą: pół szklanki sody, 70 ml szklanki wody utlenionej oraz łyżkę płynu do mycia naczyń. Uzyskaną pastę wetrzyj w fugi za pomocą szczoteczki lub szmatki. Następnie po 30 minutach spłucz pozostałości ciepłą wodą. Soda oczyszczona z łatwością usuwa wszelkie zabrudzenia, natomiast wodą utleniona pomoże w walce z pleśnią na fugach. Efekt stosowania tego domowego sposobu zadowoli każdego.

Jak zapobiegać pojawieniu się pleśni na fugach łazienkowych?

Oczywiście najważniejszą zasadą, która pozwoli zapobiec pojawieniu się pleśni i grzyba na fugach jest wietrzenie łazienki i zadbanie o jej skuteczną wentylację. Warto także po kąpieli przetrzeć fugi i zakamarki na płytkach, aby nie zalegała w nich woda. Warto też raz na miesiąc wyczyścić fugi pastą z sody oczyszczonej. Wystarczy, że wymieszasz opakowanie sody z odrobina wody, tak, aby powstała gęsta pasta. Nałóż ją na spoiny na 30 minut i po tym czasie wyszoruj szczoteczką. Na koniec spłucz.

