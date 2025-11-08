Brudne fugi szpecą płytki, a tradycyjne środki często nie radzą sobie z wżartym brudem i pleśnią.

Soda oczyszczona, dzięki właściwościom bakteriobójczym, skutecznie niszczy zarodniki pleśni i wybiela fugi.

Chcesz poznać zaskakujący sposób na wybielenie fug przy użyciu pasty do zębów?

Jak czyścić brudne fugi? Ten sposób zniszczy zarodniki pleśni na fugach

Brudne fugi sprawiają, że płytki w łazience lub kuchni nie prezentują się ładne. Brud zbierający się w spoinach jest praktycznie niemożliwy do wyczyszczenia. Wżera się on w chropowatą powierzchnię fug. Tradycyjne płyny do czyszczenie nie są w stanie go rozpuścić. Do czyszczenia fug z brudu i pleśni najlepiej sprawdzą się domowe sposoby. W przypadku, gdy Twoim problemem są zarodniki pleśni to warto sięgnąć po sodę oczyszczoną. Posiada ona właściwości bakteriobójcze, która niwelują zarodniki pleśni. Wodorowęglan sodu skutecznie hamuje rozrost grzybów i bakterii, dodatkowo utrudnia również tworzenie przez te ostatnie biofilmu, czyli zbiorowiska mikroorganizmów. Do czyszczenia fug wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą w równych proporcjach. Powinna powstać gęsta pasta, którą należy dokładnie wetrzeć w powierzchnię fug. Następnie odczekaj około 20 minut i szczoteczką do zębów wyszoruj brud na fugach. Soda oczyszczona to nie tylko właściwości biobójcze ale również działanie wybielające. Jasne fugi po czyszczeniu sodą oczyszczoną będą wyraźnie czystsze.

Jak wybielić fugi domowymi sposobami?

Ciekawym sposobem czyszczenia fug jest pasta do zębów. Ma ona delikatnie żrące działanie, ale jest przy tym bezpieczna dla delikatnych powierzchni. Świetnie radzi sobie ona z zabrudzeniami w spoinach i delikatnie wybiela fugi. Wyciśnij 1 łyżeczkę pasty do zębów na szczotkę i dokładnie wyszoruj nią fugi. Pozostaw na około 15 minut i zmyj wszystko ciepłą wodą. Regularne czyszczenie fug z dodatkiem pasty do zębów sprawi, że brud nie będzie się na nich osadzać i będą one wyraźnie wybielone.