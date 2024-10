Wyciskam, dodaję 1/2 szklanki do wody i spryskuję brudne fugi na podłodze. Domowy płyn sprawia, że są jak nowe. Czyszczenie fug podłogowych

Ukryta funkcja pralki. To przez to wyjmujesz niedoprane ubrania z bębna. Wystarczy jedna zmiana. Pranie w pralce

Wyciskam, dodaję 1/2 szklanki do wody i spryskuję brudne fugi na podłodze

Czyszczenie fug na podłodze to wcale nie jest tak prosta sprawa. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie robiliśmy tego od dłuższego czasu, może się okazać, że brud, błoto, czy tłuszcz na dobre weszły w obszar między płytkami i czeka nas nie tylko pracochłonne szorowanie, ale konieczne jest użycie silnego detergentu. Czym czyścić fugi, aby przywrócić im pierwotną czystość? Zanim sięgniesz po silną chemię, wypróbuj domowy sposób na czyszczenie fug. Ten płyn sprawi, że będą wyglądać jak nowe i to bez mozolnego szorowania. Jak go przygotować? W dużej butelce z atomizerem wymieszaj:

pół szklanki wody,

1/3 szklanki soku z cytryny,

pół szklanki sody oczyszczonej.

Wstrząśnij butelką, aż soda ulegnie całkowitemu rozpuszczeniu i spryskaj płynem spoiny płytek. Następnie wyszoruj je szczoteczką lub magiczną gąbką. Na koniec umyj podłogę letnią wodą i gotowe. Fugi na podłodze będą czyste, wręcz jak nowe.

Czyszczenie fug podłogowych domowymi sposobami

Oprócz wyżej opisanego płynu do czyszczenia fug podłogowych istnieje jeszcze kilka innych domowych sposobów na doprowadzenia ich do ładu. Jednym z nich jest mieszanka sody oczyszczonej z wodą utlenioną. Wystarczy wymieszać około 10 kropli wody utlenionej z łyżeczką sody i nałożyć na brudne spoiny. Po 10 minutach delikatnie szoruję szczoteczką do zębów i przecierać ścierką. W czyszczeniu fug na podłodze sprawdzi się również pasta do zębów, którą nanosimy szczoteczką do zębów i szorujemy. Na koniec powierzchnię należy przetrzeć wilgotną ściereczką. Jednym z najprostszych sposobów jest wykorzystanie proszku do pieczenia. Wystarczy przygotować gęstą pastę z proszku i wody, a następnie nałożyć ją na spoiny. Po 2 godzinach zmyć wilgotną ściereczką.