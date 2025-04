Kinga Rusin wraca do telewizji po 5 latach?! Wiemy, co wymyślił dla niej Miszczak!

Gorąca noc męża Kaczorowskiej. Namiętny Maciej Pela szalał z uczestniczką znanego programu! Co on robił z tym językiem?! Zdjęcia

Kinga Rusin była pierwszą gospodynią "Dzień dobry TVN" i jedną z największych gwiazd stacji za czasów, gdy rządził w niej Edward Miszczak (70 l.). Prowadziła też show "You Can Dance" i program "Agent". Dlatego trudno było uwierzyć, gdy Kinga Rusin nagle postanowiła odejść z telewizji. Przez kilka lat podróżowała po świecie, regularnie racząc nas widokami bajecznych plaż. Ale ostatnio gwiazda znów więcej czasu spędza w Polsce. Już wiadomo, dlaczego!

Edward Miszczak uwielbia ściągać do Polsatu gwiazdy, które wypromował za czasów swojej kadencji w TVN. Jak dowiedział się "Super Express", ostatnio zamarzyło mu się, by namówić Kingę Rusin do powrotu do telewizji.

- Uważa, że Kinga ma wielką klasę i brakuje mu takiej osoby na antenie Polsatu - mówi nasz informator.

Nasze źródła dodają, że Miszczak chce rozbudować program śniadaniowy "Halo tu Polsat" i zatrudnić nowe pary prowadzących. Czyżby Kinga miała tworzyć jedną z nich? Wszystko na to wskazuje! Po pięciu latach nieobecności w telewizji, w niedzielę nagle pojawiła się na antenie Polsatu, kibicując parom walczącym o ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami". Za kulisami Kinga Rusin dumnie pozowała u boku największej gwiazdy Polsatu - Krzysztofa Ibisza.

