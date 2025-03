Królowie i królowe telewizji. Kogo wypromował Edward Miszczak?

Kim jest żona Filipa Gurłacza? To również popularna aktorka, grają w tym samym serialu

Dzięki Edwardowi Miszczakowi w polskich mediach zaistniało wiele osobowości, które dziś nie tylko prowadzą programy, ale i kształtują trendy w telewizji i radiu. Jego wpływ na kształt polskiego show-biznesu pozostaje niepodważalny, niezależnie od tego, czy darzy się go sympatią, czy niekoniecznie. Kto zawdzięcza mu udany debiut? Lista jest długa...

TVN – kuźnia gwiazd Miszczaka

Pod rządami Edwarda Miszczaka TVN stał się stacją kreującą największe osobowości telewizyjne. To właśnie on dostrzegł potencjał wielu dzisiejszych gwiazd ekranu, m. in.:

Kuby Wojewódzkiego – chociaż zaczynał karierę w radiu i TVP, to właśnie TVN, a dokładniej „Idol” i późniejszy „Kuba Wojewódzki Show”, uczyniły go jedną z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu.

Małgorzaty Rozenek-Majdan – jej debiut w TVN nastąpił w 2012 roku, gdy została prowadzącą „Perfekcyjnej Pani Domu”. To właśnie Miszczak dał jej szansę i uczynił jedną z najpopularniejszych osobowości telewizyjnych. Później prowadziła m.in. „Projekt Lady” i była związana z wieloma projektami TVN. Dzięki konsekwentnej promocji stała się nie tylko celebrytką, ale także jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy show-biznesu.

Martyny Wojciechowskiej – Miszczak nie tylko zauważył jej talent dziennikarski, ale także postawił na nią jako prowadzącą „Big Brothera”. Później wsparł ją w realizacji „Kobiety na krańcu świata”, która stała się jednym z flagowych programów TVN.

Magdy Gessler – restauratorka była znana w branży, ale dopiero „Kuchenne rewolucje” stworzyły z niej medialną gwiazdę. Program do dziś jest hitem, a jej słynne powiedzonka przeszły do historii internetu.

Kingi Rusin – choć zaczynała w telewizji publicznej, to prawdziwą popularność zyskała w TVN, gdzie pod skrzydłami Miszczaka stała się jedną z głównych twarzy stacji. Przez lata współprowadziła „Dzień Dobry TVN” i prowadziła programy takie jak „Agent – Gwiazdy”

Agnieszki Woźniak-Starak – Edward Miszczak powierzył jej prowadzenie „Na językach” i „Ameryka Express”. Dziennikarka stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVN.

Filipa Chajzera – Miszczak dostrzegł w nim potencjał i wprowadził go do „Dzień Dobry TVN”, gdzie przez lata był jednym z prezenterów.

Polsat – nowa era Miszczaka

Po przejściu do Polsatu w 2023 roku Miszczak rozpoczął kolejną misję kreowania telewizyjnych gwiazd. Najgłośniejszy był oczywiście angaż Elżbiety Romanowskiej do roli gospodyni programu "Nasz nowy dom". Decyzja dyrektora programowego Polsatu była bardzo kontrowersyjna, jako że najpierw zwolnił wieloletnią prowadzącą - Katarzynę Dowbor. Gdy emocje opadły, okazało się, że aktorka sprawdza się w swojej nowej roli, a program zyskał nieco inne oblicze dzięki niej.

Co ciekawe, w Polsacie za kadencji Miszczaka, po latach nieobecności w telewizji pojawiła się dawna megagwiazda TVN - Magda Mołek. Dziennikarka bierze udział w 16. edycji "Tańca z gwiazdami", programu, który prowadziła przed laty. Ciekawe, czy ten "epizod" zaowocuje dłuższą współpraca ze słoneczną stacją.

