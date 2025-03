Kinga Rusin na zakupach. Za dużo wina, czy za mały bagażnik? Gwiazda zaszalała!

Mucha grubo o Królowej przetrwania: To jest rak oczu"!

Kinga Rusin niezbyt często bywa w Polsce, ale kiedy już odwiedzi ojczyznę, zawsze wybiera się na "stare śmieci". Tym razem nie było inaczej i paparazzi przyłapali ją gdy udała się do swojego ulubionego lokalu gastronomicznego na warszawskim Powiślu i nakupowała tyle dobroci, że aż jeden z pracowników musiał jej pomagać z noszeniem ich do auta. I to nie byle jakiego, bo Rusin oczywiście wozi się po mieście luksusowym Porsche Panamera.

A tam czekała kolejna komplikacja! Okazało się, że małe, sportowe autko Kingi Rusin niekoniecznie nadaje się do wożenia takich ilości wina i przekąsek. W końcu to aż dwa niedomykające się kartony zakupów!

Kinga Rusin w Porsche Panamera parkuje jak chce

Ostatecznie niczym niezrażona dziennikarka odjechała w swoją stronę... z niedomkniętym bagażnikiem. A nam pozostaje zazdrościć uczestnikom uczty, którą zaplanowała Kinga Rusin.

Warto też zauważyć, że podobnie jak większość gwiazd, Kinga Rusin traktuje przepisy dotyczące parkowania raczej jako sugestie niż obowiązujące prawo. Stanęła nieprawidłowo i zostawiła swoje Porsche w niedozwolonym miejscu aż dwa razy! Ale kto bogatemu zabroni? Czymże byłby mandat, który mogłaby dostać, w porównaniu z tymi wielkimi zakupami?

No i gdyby musiała szukać prawidłowego miejsca do parkowania, to musiałabym dźwigać te kartony znacznie dalej... Choć nadal "Super Express" zachęca i zaleca większą rozwagę.

Kinga Rusin szaleje na stoku. Jeszcze niedawno narzekała, że jest cała połamana i czeka ją operacja

Autor: