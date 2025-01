Kinga Rusin od kilku lat spełnia się jako prawdziwa podróżniczka. Dawna gwiazda "Dzień Dobry TVN" chętnie dzieli się swoim obecnym życiem w mediach społecznościowych. Niedawno dodała obszerny wpis, w którym dzieliła się z fanami tym, jak spędziła imprezę sylwestrową. Wyszło zupełnie inaczej, niż planowała.

Kinga Rusin na swoje instagramowe konto dodała wpis, w którym wyjawiła, jak bawiła się podczas imprezy sylwestrowej. Okazuje się, że miała spędzić ją w Meksyku lub Gwatemali. Niestety dziennikarka musiała obejść się smakiem i "balować" w Hiszpanii. Nie było jednak chyba aż tak źle, bo gwiazda dodała masę fotek, na których pozuje z szerokim uśmiechem na ustach.

Nie tak miał się zacząć Nowy Rok! Mieliśmy być zupełnie gdzie indziej. Pierwszy raz od wielu lat nie świętowaliśmy w Sylwestra na bosaka na plaży. Zrezygnowaliśmy z wyjazdu do Meksyku i Gwatemali. Wahaliśmy się do ostatniej chwili, ale jednak zwyciężyła w nas chęć przygotowania się do sezonu narciarskiego - można było przeczytać we wpisie Kingi.