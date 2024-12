Gładka Kinga Rusin bez makijażu zawitała do Polski. W sklepie aż przy niej skakali. Mamy zdjęcia

Sensacja! Wystrojona Smaszcz i rozchełstany Zakościelny wpadli razem do księcia!

Na co dzień można ją spotkać raczej na Malediwach, bajecznych wyspach karaibskich i w okolicy jej nowego domu w Kostaryce. Tym większe jest nasze zdziwienie, że Kinga Rusin zawitała na tzw. "stare śmieci". Dziennikarka popędziła do popularnej wśród celebrytów restauracji połączonej z delikatesami na warszawskim Powiślu.

Kinga Rusin nadal jest eko. Wino pakuje w kartony

Słynąca z zamiłowania do ekologii Kinga Rusin przykładnie nie użyła foliowej torebki. Owoce i warzywa dzierżyła w rękach, a potem zapakowała wszystkie swoje zakupy do kartonu. Na dłużej przystanęła przy półkach z winami. I choć ich ceny zwalają z nóg, bo zaczynają się od ok. 100 zł wzwyż za butelkę, ona kupiła ich kilka. Wzięła też dwa sylwestrowe napoje z bąbelkami.

Takie zakupy aż ciężko zanieść do auta, ale Rusin mogła liczyć na specjalne traktowanie. Ciężkie butelki z winami dźwigał za nią pracownik sklepu.

Kinga Rusin miała na sobie modną stylizację - krótkie, sztuczne futerko i spodnie ze sztucznej skóry. Na jej twarzy zabrakło kolorowego makijażu. Wyglądała bardzo naturalnie i młodo.

