45-letnia Anna Mucha ogłasza radosną nowinę! "Zostaliśmy rodzicami". Nic nie było wiadomo!

Szczęśliwa Anna Mucha ogłasza: "Zostaliśmy rodzicami!"

Anna Mucha lubi podgrzewać wokół siebie atmosferę. Wielka gwiazda serialu "M jak miłość" lubuje się we wrzucaniu odważnych fotek na Instagrama. Jednak najlepszy numer wywinęła, gdy wkręciła wielu internautów w to, że wzięła ślub z Jakubem Wonsem. Tym razem jednak nic nie wskazuje na to, by to był żart. Anna Mucha właśnie zamieściła w mediach społecznościowych pilny komunikat z radosną nowiną.

Nasz najnowszy projekt. Na lata. Zostaliśmy Rodzicami!

- ogłosiła szczęśliwa aktorka, publikując fotkę z Jakubem Wonsem i "dzieckiem", którym okazał się niezwykle uroczy piesek. Czworonóg z miejsca skradł serca "rodziców". Ciekawe, jak nowego członka rodziny przywitają prawdziwe dzieci Anny Muchy. Podejrzewamy jednak, że także będą oczarowane "braciszkiem" lub "siostrzyczką" (na razie nie znamy płci pieska). Na pewno zachwyceni są internauci. Posypały się serduszka i gratulacje. Nie zabrakło także dowcipnych komentarzy.

Do Tatusia podobny. Ile trwała ciąża i czy będziecie pokazywać twarz psiątka?

- skomentowała jedna z internautek.

Tak naprawdę wygląda Anna Mucha. Wszystko pokazała

Anna Mucha związki

Przypomnijmy, że zanim Anna Mucha związała się z Jakubem Wonsem, przez lata dzieliła życie z Marcelem Sorą, ojcem jej dwójki dzieci. Jeszcze wcześniej partnerem gwiazdy "M jak miłość" był Kuba Wojewódzki. Swoją drogą, to właśnie on miał przyczynić się do angażu aktorki w kultowym serialu TVP.

Co najzabawniejsze, w ogóle nie myślała o aktorstwie. Zaproponowałem jej, że zadzwonię do Ilony Łepkowskiej (scenarzystka "M jak miłość" - red.), która pisała wówczas, że nabierają rozpędu sagę "M jak miłość", z pytaniem, czy może znalazłaby coś dla Ani. Tak dla rozpędu i chwilowego zajęcia. Zgodziła się. Nigdy nie przypuszczałem, że z takim potencjałem wsiąknie w to na zawsze. Moja wina

- pisał samozwańczy król TVN w swojej książce "Nieautoryzowana autobiografia".

W galerii prezentujemy zdjęcia Anny Muchy z Jakubem Wonsem