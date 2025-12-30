Vix.N – kim jest? Polski raper i producent wystąpi na Sylwestrze z Dwójką 2025. Jego "Ne Rozumiju" znają wszyscy

Vix.N jest raperem, wokalistą i producentem, a w swojej twórczości chętnie łączy hip-hop z melodyjnymi refrenami i emocjonalnymi tekstami. Dzięki temu jego utwory trafiają nie tylko do fanów rapu, ale również do słuchaczy popu i radia.

Od undergroundu do wielkich scen

Kariera Vix.N zaczynała się z dala od blasku fleszy. Przez lata wydawał kolejne projekty, współpracował z innymi artystami i konsekwentnie rozwijał swój styl. Nie był gwiazdą jednego sezonu – jego popularność rosła stopniowo, razem z zaufaniem słuchaczy. Przełom przyszedł wraz z utworami, które zaczęły masowo pojawiać się w sieci i na playlistach. Jeden z nich – „Ne Rozumiju” – okazał się ogromnym hitem i zapewnił mu rozpoznawalność w całej Polsce. To właśnie wtedy nazwisko Vix.N zaczęło pojawiać się także poza hip-hopowym środowiskiem.

„Ne Rozumiju” – hit, który zmienił wszystko

Ten utwór stał się prawdziwym viralem i jednym z najczęściej słuchanych kawałków ostatnich miesięcy. Miliony odsłon w internecie, ogromna popularność wśród młodszych i starszych słuchaczy oraz świetne wyniki na platformach streamingowych sprawiły, że Vix.N trafił do muzycznego mainstreamu. Dla wielu osób był to pierwszy kontakt z jego twórczością, który szybko przerodził się w zainteresowanie wcześniejszymi projektami artysty.

Vix.N na Sylwestrze z Dwójką. Duże wyróżnienie

Udział w Sylwestrze z Dwójką 2025 to kolejny ważny moment w karierze Vix.N. Występ podczas jednej z największych sylwestrowych imprez telewizyjnych w Polsce to dowód na to, że artysta na dobre zadomowił się w gronie najpopularniejszych wykonawców. Sylwestrowa scena Dwójki od lat gromadzi miliony widzów przed telewizorami, a obecność Vix.N w line-upie pokazuje, że jego muzyka trafia do bardzo szerokiej publiczności.