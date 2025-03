Kuba Wojewódzki twierdził, że załatwił dziewczynie pracę w "M jak miłość". Teraz przejechał się po niej, jak po łysej kobyle

Agnieszka Kaczorowska podjęła radykalną decyzję! Zaskoczyła całą Polskę. To już pewne!

Kuba Wojewódzki i Anna Mucha związek

Kuba Wojewódzki i Anna Mucha byli parą w latach w latach 2003-2007. Gdy zaczynali się spotykać, początkująca wówczas aktorka miała zaledwie 23 lata, a jej ukochany - 40. Potem się okazało, że - jak na "króla TVN" - to w tym związku różnica wieku była wręcz minimalna. Przypomnijmy, że potem Kuba Wojewódzki związany był m.in. z Renatą Kaczoruk (dzieliły ich 23 lata) i Anną Markowska (29 lat). Z tą ostatnią prezenter TVN rozstał się w drugiej połowie 2024 roku. Wcześniej plotkowano o sformalizowaniu związku pary. Modelka pytana przez Pudelek o gotowość do ślubu, odparła dość jasno. - Czuję się dojrzałą kobietą, żeby stworzyć stabilny, stały związek, żeby gdzieś nad nim pracować i być w nim, i założyć rodzinę w przyszłości - deklarowała. Myśląc o Kubie Wojewódzkim jednak, ciągle wspomina się Annę Muchę. W końcu to był pierwszy medialny związek samozwańczego "króla TVN".

Kuba Wojewódzki załatwił dziewczynie pracę w "M jak miłość"? Teraz Anna Mucha oberwała

Jakiś czas temu w swojej książce, dziennikarz chwalił się, że załatwił ówczesnej partnerce pracę w "M jak miłość", w którym Anna Mucha gra do dziś.

Co najzabawniejsze, w ogóle nie myślała o aktorstwie. Zaproponowałem jej, że zadzwonię do Ilony Łepkowskiej (scenarzystka "M jak miłość" - red.), która pisała wówczas, że nabierają rozpędu sagę "M jak miłość", z pytaniem, czy może znalazłaby coś dla Ani. Tak dla rozpędu i chwilowego zajęcia. Zgodziła się. Nigdy nie przypuszczałem, że z takim potencjałem wsiąknie w to na zawsze. Moja wina

- pisał dziennikarz w książce "Nieautoryzowana autobiografia". Teraz Kuba Wojewódzki przejechał się po Annie Musze jak po łysej kobyle. W swoim felietonie w tygodniku "Polityka" nawiązał do wypowiedzi dawnej dziewczyny o programie "Królowa przetrwania".

Anna Mucha wypowiedziała się na temat programu "Królowe przetrwania": "(...) Bywam w dżunglach, ale na swoich warunkach". Coś w tym jest. Przez fabułę "M jak miłość" trudno się przedrzeć

- skomentował dowcipnie (?) Kuba Wojewódzki.

