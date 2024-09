Pilne! Kuba Wojewódzki rozstał się z partnerką! Plotki się potwierdziły

Kuba Wojewódzki rozstał się z Anna Markowską

Kuba Wojewódzki w przeszłości związany był z wieloma różnymi kobietami, m.in. z Anną Muchą i Renatą Kaczoruk. Gwiazdor TVN nie ukrywał tego, że gustuje w znacznie młodszych od siebie partnerkach. Anna Markowska spełniała to kryterium. Para zaczęła ze sobą "chodzić" pod koniec 2022 roku. Później pojawiały się nawet sugestie, które dotyczyć mogły ślubu!

Ja się nie będę oświadczać Kubie, także to jest pytanie do Kuby. Jesteśmy razem, kochamy się, mam nadzieję, że będzie wszystko ok i będziemy się rozwijać

- mówiła Anna Markowska w rozmowie z Jastrząb Post.

Niestety ten związek także nie przetrwał. To naprawdę koniec! W rozmowie z Pudelkiem była już dziewczyna Kuby Wojewódzkiego potwierdziła informacje o rozstaniu z prezenterem. Nie ma jednak mowy o jakimś burzliwym zakończeniu relacji.

Kuba był, jest i będzie mi bliski. Niezależnie od wszystkiego, jako człowiek i jako mój przyjaciel

- zaznaczyła Anna Markowska, która - według informacji Pudelka - spotyka się już z innym mężczyzną. Nie wiemy, co dokładnie ma ich łączyć, ale widziani byli razem na pokazie mody Deni Cler.

Wyglądali na bardzo zakochanych, trzymali się za ręce i razem odjechali samochodem

- mówił informator serwisu plotkarskiego.

Kuba Wojewódzki i Anna Markowska związek. Początkowo tylko się przyjaźnili

Anna Markowska jest młodsza od Kuby Wojewódzkiego o prawie 30 lat. Mimo tak potężnej różnicy wieku. początkowo ich relacja rozwijać miała się w bardzo szybkim tempie. Początkowo modelka i Kuba Wojewódzki tylko się przyjaźnili. Potem jednak pomiędzy nimi zawiązało się coś więcej. Markowska była wprost oczarowana słynny prezenterem TVN.

Kuba emocjonalnie jest bardzo podobny do mnie. Jest bardzo wrażliwy, bardzo dobry, więc mam nadzieję, że będzie wszystko ok

- mówiła portalowi Jastrząbpost.pl. Jak widać podobieństwo do siebie nie okazało się wystraczającym argumentem do tego, by kontynuować związek. Wygląda jednak na to, że teraz Kuba Wojewódzki i Anna Markowski znów wejdą w etap przyjaźni. Może to i lepiej.