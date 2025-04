Jeżowska "zagra na weselu" Maffashion i Danilczuka?! "Kwiatkowski zrobi fikołki, a Kordas pierogi"

Kontuzjowana Blanka zachwyciła w "Tańcu z Gwiazdami"! Wyjawiła nam, co się stało. To musiało boleć!

Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, to influencerka, która coraz częściej gości również na łamach mediów tradycyjnych. Modowa blogerka była uczestniczką 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" i wzbudziła wielkie emocje nie tylko ze względu na swoje popisy na parkiecie, lecz również relację ze scenicznym partnerem, którym był Michał Danilczuk. Plotki niosły, że przyjaźń między tancerzem a Maffashion przerodziła się w miłość. Para niejednokrotnie te doniesienia podsycała, publikując wspólne zdjęcia z zagranicznych wyjazdów czy wypadów na miasto. Paparazzi również przyłapywali Kuczyńską i Danilczuka razem. Mimo tego, zakochani (?) nie zdecydowali się do tej pory potwierdzić swojego związku publicznie. Medialne rewelacje podgrzewają za to wypowiedzi kolegów i koleżanek z planu "Tańca z Gwiazdami". Oliwy do ognia swoimi insynuacjami dolewał na przykład Rafał Maserak, a niedawno kolejna taneczna partnerka Danilczuka - piosenkarka Majka Jeżowska, która stwierdziła, że "zaśpiewa/zagra na weselu" Maffashion i Danilczuka. Tej wypowiedzi Julia Kuczyńska nie mogła puścić mimo uszu. Postanowiła wreszcie odnieść się do całej sytuacji i odpowiedzieć na tego typu ślubne insynuacje. Szczegóły poniżej.

Maffashion odpowiada na plotki o ślubie z Danilczukiem. "Dajcie mi na chwilkę spokój"

Maffashion była ostatnio gościem radia RMF FM, w którym nie zabrakło pytań o życie prywatne. Kuczyńska uchyliła nieco rąbka tajemnicy na temat jej relacji z Michałem Danilczukiem. Wcześniej obiecywała w mediach, że zamierza swoje życie prywatne i ludzi, na których jej zależy, trzymać z dala od dziennikarzy. Czy Jeżowska faktycznie "zagra na jej weselu"?

- Tak, a Dawid Kwiatkowski będzie robił fikołki. A Damian Kordas będzie robił pierogi (...) Słuchaj, powiem tak, ja nic nie wiem o ślubie, a co dopiero kto będzie na nim grał - powiedziała prześmiewczo Julia "Maffashion" Kuczyńska w rozmowie z radiem RMF FM. Potem przyznała, że plotki o romansie wypłynęły już w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami", co ją zaskoczyło. - Ja nawet potem poprosiłam produkcję. No ja wiem, że to fajnie pewnie brzmi i tak dalej, no ale plis, no ludzie, no (...) Wystarczy. Trochę przeżyłam w życiu i dajcie mi na chwilkę spokój - podsumowała Kuczyńska.

Cóż, wygląda na to, że Maffashion postanowiła być konsekwentna w swoich postanowieniach i - przynajmniej na razie - niczego oficjalnie nie potwierdziła. Kto wie, być może doczekamy się tej deklaracji na wizji programu "You Can Dance", gdzie za panelem jurorskim siedzi między innymi Michał Danilczuk.

