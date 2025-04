Sandra Kubicka wyskoczyła z Leosiem na weekend do Dubaju. Internautki dały jej za to popalić

Sandra Kubicka postanowiła spędzić weekend w Dubaju – mieście, które od lat przyciąga gwiazdy i influencerów z całego świata. Na swoim Instagramie modelka relacjonowała luksusowy wyjazd: spektakularne widoki, modne restauracje, opalanie na tle drapaczy chmur i kąpiele w hotelowym basenie. Jednak to, co miało być kolejną pocztówką z podróży, nie wszystkim przypadło do gustu.