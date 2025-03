Baron nagle pokazał się z synem! Bez żadnej spiny, z uśmiechem na ustach

Baron i Sandra Kubicka rozstanie

Niektórzy twierdzą, że miłość nie trwa wiecznie. No ale, żeby trwała tak krótko?! Baron i Sandra Kubicka stwarzali wrażenie bardzo zakochanych. 6 kwietnia 2024 roku wzięli ślub, a prezenterka zachwycała się swoim małżonkiem. - Wiedziałam, że jeśli wyjdę kiedyś za mąż, to za mężczyznę, który będzie również kochał mnie bezwarunkowo i bezgranicznie tak, jak moi dziadkowie kochają siebie do dziś. Znalazłam go. Idealnego dla mnie partnera do życia, dokładnie takiego jakiego mała Sandra sobie wymarzyła. Mój absolutnie ulubiony człowiek na tej planecie, moje wsparcie, mój przyjaciel, ojciec naszego dziecka. Moja największa duma i w końcu mogę to powiedzieć.. mój mąż - czytaliśmy w poście Sandry Kubickiej. W maju Baron ze sceny poinformował fanów o tym, że został ojcem. Wydawało się, że w życiu celebryckiej pary nastała sielanka. Niespodziewanie w marcu Sandra Kubicka wydała oświadczenie, w którym poinformowała o rozstaniu z mężem.

Baron za uroczym zdjęciu z synkiem. Bez spiny, z uśmiechem na ustach

Co ciekawe, prezenterka papiery rozwodowe złożyła już w grudniu, czyli zaledwie osiem miesięcy po ślubie.

Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć jak podzielić opieką nad dzieckiem. Ja też miałam jeszcze momenty zawahania i zawalczyć o to, aby Leonard miał dwóch rodziców obok siebie w jednym domu. Niestety nie udało nam się porozumieć

- napisała Sandra Kubicka. Potem w mediach społecznościowych gwiazdy pojawiały się filmiki dotyczące rozstania. Aleksander Milwiw-Baron z kolei milczał. W końcu zamieścił nieco dziwny wpis, w którym wymienił to, czego nauczył się dzięki synkowi.

1. Dbaj o swoją rodzinę - to najważniejsze, co stworzysz w życiu, 2. Zawsze szanuj Mamę swoich dzieci, nawet jeśli jest między Wami niepokój, 3. Nigdy nie jest za późno, by stać się lepszą wersją siebie, 4. Prywatne sprawy rozwiązuj w prywatnej przestrzeni, 5. Milczenie jest złotem

- wyliczył muzyk, który po rozstaniu z Sandrą Kubicką bywa mocno atakowany w sieci. Zdaje się jednak tym nie przejmować. Właśnie zamieścił na Facebooku swoje urocze zdjęcie z Leonardem. Bez żadnej spiny, z uśmiechem na ustach. To sygnał dla hejterów?

Leśne przygody z moim najlepszym przyjacielem #nasza #codzienność #jest #super

- napisał Baron.

W galerii prezentujemy ostatniej wspólne zdjęcia Barona i Sandry Kubickiej

Sonda Lubisz Sandrę Kubicką? Tak Nie Nie mam zdania