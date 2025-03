Szok! Sandra Kubicka ogłosiła rozwód z Baronem! To nie są żarty!

Szokujące, na co Paulinie Smaszcz miał nie pozwalać Maciej Kurzajewski! "Nie do zaakceptowania"

Szokująca wiadomość! Kubicka się rozwodzi!

Sandra Kubicka właśnie ogłosiła na swoim Instastory, że podjęła decyzję o rozwodzie. I złożyła już w sądzie pozew! Co się stało w jej idealnym życiu z Alkiem Baronem? Przecież dopiero co na świat przyszedł ich synek, Leoś, zbudowali i wykończyli dom. Wyglądało, że żyją jak w bajce. A tu takie coś!

Kubicka była szczęsliwa

Sandra Kubicka jest rozchwytywaną polską modelką, teraz już także bizneswoman. Jej mężem jest Aleksander Milwiw-Baron, muzyk zespołu Afromental, a także juror w popularnych programach, np. The Voice of Poland. Zakochani pobrali się w 2024 roku, kilka miesięcy później przyszedł na świat ich syn Leonard.

Tuż przed świętami 2024 roku Kubicka i baron przeprowadzili się do swojego domu. Budowali go razem, od podstaw, bardzo dbali o to, aby6 urządzić go tak, jak sobie wymarzyli. Boże Narodzenie urządzili tam i szczęśliwa Sandra pokazywała urywki z tych pięknych wydarzeń na swoim profilu na Instagramie. Teraz ogłosiła tam rozwód!

Na Instastory Sandry Kubickiej pojawił się długi materiał, także reklamowy, gdzie szczęśliwa i wyluzowana modelka pokazywała zdjęcia ze swojego życia. Na końcu tej serii pojawił się komunikat. Kiedy do zobaczyliśmy, kapcie nam spadły!

W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi, nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego co dokładnie się wydarzyło, zachowam to dla sądu.