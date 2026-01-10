Magdalena Narożna w skąpym kostiumie wytarzała się w śniegu. "Niczym dziecko"

Magdaleny Narożnej do dobrej zabawy nie trzeba przekonywać! Udowodniła to, gdy ubrana jedynie w powycinany strój nagle wskoczyła w białe zaspy, co zostało nagrane i trafiło na instagramowy profil wokalistki zespołu Piękni i młodzi.

Niczym dziecko. Lubicie takie zabawy? - napisała Narożna.

Nie wszyscy fani docenili wyczyny Narożnej. "Tylko żebyś chora nie była" - rzuciła jedna z internautek.

Zobacz także: Odchudzona Magdalena Narożna wskoczyła w bikini i kusi na potęgę! Prawdziwa kocica!

Narożna wybiegła z sauny prosto w śnieg

Na krótkim filmiku widać Magdę Narożną, która ubrana w czarny strój kąpielowy i zimową, ciepłą czapkę wybiegła z gorącej sauny prosto w śnieg. Najpierw przez chwilę stała na mrozie, zakładając klapki, a później pobiegła przed budynek, by wytarzać się w białym puchu.

Wyturlała się, a po chwili już strzepywała z siebie lodowate płatki i podskakiwała z szerokim uśmiechem na twarzy. Widać, że orzeźwiający skok w zaspy dał jej wiele radości.

Zobacz także: Rośnie gruba afera! Dawid Narożny ostro o wygranej byłej żony Magdaleny. "Ich działania są nieuczciwe"

Internauci komentują

Fani gwiazdy disco polo nie mogli zostawić filmiku bez komentarzy. Niektórzy martwili się o zdrowie Narożnej, inni śmiali się z jej występu.

"Ludzie tak się tarzają w śniegu, a nie pomyślą, że tam coś mogło być zasypane, np. kawałek wbitego drutu lub przymarznięta gałązka i można się nadziać" - skomentowała internautka.

Narożna odpisała:

No raczej wiem, co jest pod śniegiem na moim podwórku. Ale dziękuję za troskę.

Uwaga piosenkarki nie umknęła wielbicielom:

Nie wiedziałam, że masz takie luksusy na swoim własnym podwórku.

Zobacz także: Magdalena Narożna ma dylemat. Co z edukacją zdrowotną jej 15-letniej córki? "To jest dla mnie przerażające"

Na nagraniu widać nie tylko drewnianą saunę, ale i basen oraz pergolę. Narożna ma więc miejsce na relaksowanie się na świeżym powietrzu, morsowanie i saunowanie. Zazdrościcie?

Zobacz także: Były mąż zaatakował Magdaleną Narożną! Dał jej zakaz wykonywania hitów? "To co ona będzie śpiewała?"

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy na Gali Mistrzów Sportu. Lewandowska i Rozenek przyciągały wszystkie spojrzenia. Gwiazdy sportu też się popisały strojami!

Magdalena Narożna płacze w trakcie wywiadu. Jej apel poruszy każdego! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.