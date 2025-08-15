Rośnie gruba afera! Dawid Narożny ostro o wygranej byłej żony Magdaleny. "Ich działania są nieuczciwe"

Magdalena Narożna 14 sierpnia przekazała swoim fanom radosną wiadomość, na którą - jak napisała - czekała wiele lat. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi przekazała w oficjalnym oświadczeniu na swoim profilu na Instagramie, że wraz z Danielem Wilczewskim posiada od grudnia 2020 roku wspólne prawo ochronne na znak towarowy słowny Piękni i Młodzi Choć decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej zapadła kilka lat temu, artystka dopiero teraz postanowiła podzielić się tą informacją publicznie.

Magdalena Narożna ogłosiła swoje szczęście

Magdalena Narożna decyzję Urzędu Patentowego ogłosiła jako swój wielki sukces, wygraną batalii, którą przez lata toczyła w urzędach z Dawidem Narożnym, swoim byłym mężem.

Jesteśmy przeszczęśliwi, że ostateczną i prawomocną decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nasze wspólne prawo do znaku towarowego Piękni i Młodzi zostało potwierdzone, a nasze stanowisko uznane za w pełni zasadne.

Już następnego dnia były mąż Magdaleny Narożnej, Dawid odpowiedział. I to ostro!

Dawid Narożny o niczym nie wiedział

Moim drodzy, w odniesieniu do oświadczenia, opublikowanego przez Magdalenę Narożną i Daniela Wilczewskiego, chciałbym was poinformować, że rejestracja znaku towarowego Piękni i Młodzi, została dokonana w złej wierze i bez mojej wiedzy

- przemówił do fanów Dawid Narożny na swoim kanale na youtube.

To ja w 2012 roku wymyśliłem nazwę Piękni i Młodzi. Potwierdzają to liczne wywiady, w których zarówno Magdalena Narożna, jak i Daniel Wilczewski otwarcie przyznają, że był to mój pomysł. (...) — Jestem również współautorem największych hitów zespołu i według oficjalnych rejestrów ZAiKS wszystkie te utwory są w większości w 2/3 udziałów przypisane mnie, a w 1/3 Danielowi Wilczewskiemu. Magdalena nie figuruje nawet w ZAiKSie, bo nie napisała ani jednego słowa, ani jednej nutki w tych utworach. (...) Mimo to po bezprawnym wyrzuceniu mnie z zespołu w 2020 r. i zabraniu mi niemal wszystkiego, co przez lata stworzyłem Magdalena i Daniel, podjęli kolejną próbę ogołocenia mnie. Ich działania są nie tylko nieuczciwe, ale i sprzeczne z wcześniejszymi deklaracjami.

W nagraniu wideo Dawid potwierdził swoje słowa archiwalnymi nagraniami wywiadów Magdaleny Narożnej, Daniela Wilczewskiego i jego samego.

W mediach społecznościowych oboje Narożni korzystają pełnymi garściami z nazwy Piękni i Młodzi. Na Instagramie istnieją profile z nazwą Piękni i młodzi zarówno Dawida, jak i Magdaleny. Czy podjęta w 2020 roku i podana do publicznej wiadomości w sierpniu 2025 r. decyzja Urzędu Patentowego ma szansę cokolwiek zmienić? Nie zanosi się na to, raczej wojna Magdaleny Narożnej i jej byłego męża Dawida Narożnego wyszła z ukrycia i teraz wszyscy będziemy ją obserwować.

Sonda Piękni i Młodzi to najlepszy polski zespół disco polo? Tak, tak, tak! Jeden z najlepszych, bo jest jeszcze wiele fajnych zespołów Średnio mi podchodzi ta muzyka