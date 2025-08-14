Magdalena Narożna podzieliła się wielkim szczęściem! Do końca trzymała to w tajemnicy

Magdalena Narożna przekazała swoim fanom wiadomość, na którą - jak sama przyznała - czekała od lat. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi poinformowała w oficjalnym oświadczeniu, że wraz z Danielem Wilczewskim posiada od grudnia 2020 roku wspólne prawo ochronne na znak towarowy słowny „Piękni i Młodzi”. Choć decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej zapadła kilka lat temu, artystka dopiero teraz postanowiła podzielić się tą informacją publicznie.

Piękni i Młodzi pd pełną ochroną

W opublikowanym dokumencie, który pojawił się na jej profilu w mediach społecznościowych, czytamy, że prawo to obejmuje wyłączne używanie nazwy Piękni i Młodzi w celach zarobkowych i zawodowych na terenie całej Polski. Magdalena Narożna podkreśliła, że korzystanie z tego znaku bez zgody właścicieli jest naruszeniem prawa ochronnego, a wszelkie próby używania w obrocie gospodarczym tej nazwy lub podobnej - bezprawne.

W oświadczeniu zaznaczono również, że wspólne prawo ochronne chroni znak Piękni i Młodzi na mocy przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W praktyce oznacza to, że Narożna i Wilczewski mogą skutecznie przeciwdziałać wszelkim próbom podszywania się pod markę, z którą są związani.

Jesteśmy przeszczęśliwi, że ostateczną i prawomocną decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nasze wspólne prawo do znaku towarowego Piękni i Młodzi zostało potwierdzone, a nasze stanowisko uznane za w pełni zasadne

- napisali Narożna i Wilczewski w komunikacie.

Wszystko odbyło się w ciszy

Magdalena Narożna przyznała, że proces rejestracji znaku był czasochłonny i wymagał aktywnych działań na drodze prawnej. Fani nie byli wcześniej informowani o szczegółach, ponieważ zespół postanowił prowadzić całą procedurę w ciszy. Dopiero po zakończeniu sprawy i otrzymaniu potwierdzenia, wokalistka uznała, że nadszedł moment, by przekazać tę wiadomość publicznie.

Wierzymy, że i Wy będziecie dzielić z nami nasze szczęście! Widzimy się na koncertach!!!

Decyzja Urzędu Patentowego z 8 grudnia 2020 roku przyznała Magdalenie Narożnej i Danielowi Wilczewskiemu wspólne prawo do posługiwania się nazwą Piękni i Młodzi w pełnym zakresie. Zgodnie z przepisami, takie prawo ochronne przyznawane jest na 10 lat z możliwością przedłużenia, a jego posiadacze mogą dochodzić swoich praw przed sądem w przypadku naruszenia.

Wszystko o zespole Piękni i Młodzi

Zespół Piękni i Młodzi powstał w 2012 roku i szybko zdobył popularność w nurcie disco polo. Przez lata przeszedł zmiany personalne, a konflikt wewnątrz grupy - szczególnie głośne rozstanie Magdaleny Narożnej z Dawidem Narożnym - odbił się szerokim echem w mediach. Teraz jednak wokalistka skupia się na bieżącej działalności muzycznej i podkreśla, że formalne zabezpieczenie nazwy to kolejny krok w utrzymaniu spójnej marki zespołu.

Dla fanów to jasny sygnał, że Piękni i Młodzi w obecnym składzie planują działać pod tą nazwą bez obaw o prawne komplikacje. Informacja o przyznaniu prawa ochronnego to również mocny komunikat do wszystkich podmiotów, które mogłyby próbować wykorzystywać nazwę bez zgody jej właścicieli.

Fani zachwyceni

Magdalena Narożna, kończąc oświadczenie, nie kryła radości.

Nasze stanowisko uznane za w pełni zasadne

– napisała gwiazda.

Fani w komentarzach nie kryli entuzjazmu, gratulując wokalistce i wyrażając nadzieję na kolejne koncerty oraz nową muzykę.