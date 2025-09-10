Magdalena Narożna ma dylemat. Co z edukacja zdrowotną jej 15-letniej córki? "To jest dla mnie przerażające"

Magda Narożna ma 15-letnią córkę. Dziewczyna skończyła już podstawówkę i zaczęła edukację w szkole średniej. Znana mama uczy Gabrielę szacunku do pieniędzy i do pracy, dlatego, jak ostatnio przyznała, nie daje jej kieszonkowego, za to zachęca do pracy np. kelnerowania. W kwestii nauk życiowych nie ma dyskusji.

Jednak inna edukacja - zdrowotna, czyli nowy szkolny przedmiot to trudniejszy orzech do zgryzienia.

Magda Narożna o edukacji zdrowotnej. Ma dylemat

Uczniowie, którzy wrócili do szkolnych klas we wrześniu, automatycznie są zapisani na lekcje edukacji zdrowotnej. W wielu szkołach pierwsze zajęcia już się odbyły, inne placówki mają kłopoty ze zorganizowaniem lekcji.

Problemem bywa brak nauczyciela. Podczas gdy w niektórych szkołach wiedzę mają przekazywać specjaliści np. psycholog czy biolog, w innych pada na katechetów. Edukacja zdrowotna budzi więc emocje, a nawet rodzi kontrowersje - czy to związane z organizacją zajęć, czy tematami, jakie mają być na nich poruszane.

Magda Narożna jest jedną z tych mam, które same nie wiedzą, czy chcą, aby ich pociecha zdobywała wiedzę z zakresu własnego zdrowia. Najpierw musi zapoznać się z programem. Przykładowe tematy lekcji w 1. klasie szkoły średniej to:

Godność i szacunek wobec człowieka,

Altruizm w ochronie zdrowia (znaczenie transplantologii, krwiodawstwa),

Wolontariat dla zdrowia (pomoc seniorom, osobom niepełnosprawnym),

Badania diagnostyczne i profilaktyczne.

Jest też mowa o dobieraniu aktywności fizycznej do swoich potrzeb, planowaniu posiłków, dobrostanie psychicznym, komunikowaniu uczuć, podejmowaniu świadomych decyzji itp.

Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, pewnie temat będzie poruszony na spotkaniu z rodzicami. Coś słyszałam, że mają wprowadzić, ale czy Gabrysia będzie uczęszczała? Muszę też zapoznać się z programem, ale uważam, że świat jest taki, że przed tymi dziećmi niczego nie da się ukryć. Dzieci czasami wiedzą więcej niż my. To jest dla mnie przerażające. Jak sobie przypomnę, jak my dorastaliśmy, to pewne tematy były tabu. Jak w telewizji były jakieś sceny rozbierane, to wiesz, zasłaniało się oczy, a teraz jest to normalne wręcz - przyznała Narożna w rozmowie z "Faktem".

Dodała, że jej kontakt z córką jest na tyle dobry, że może rozmawiać z pociechą na każdy temat:

Ale ja rozmawiam z dzieckiem, bo jeśli ja jej nie wytłumaczę, jeśli pewnych rzeczy jej nie uświadomię, to kto to zrobi? Ja jestem jej matką, to mój obowiązek.

Magdalena Narożna płacze w trakcie wywiadu. Jej apel poruszy każdego!