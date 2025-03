Nieprzyjemna sytuacja w "Tańcu z Gwiazdami". Chodzi o Magdalenę Narożną i jej córkę. "Prawie płakała"

Magdalena Narożna w programie "Taniec z Gwiazdami" była w opałach

Magdalena Narożna - po tym, gdy z programu "Taniec z Gwiazdami" odpadli Maciej Kurzajewski i Grażyna Szapołowska - stała się jedną z największych gwiazd show. Choć sama też była w opałach. Po drugim odcinku "TzG" była zagrożona odpadnięciem - jurorzy nisko ocenili to, co na parkiecie zrobiła Magdalena Narożna. Jej taneczny partner nie krył niezadowolenia z decyzji sędziów. - Wiem, że Magda dała naprawdę z siebie wszystko. Jakieś tam pojedyncze błędy się zdarzyły, to prawda. Ale jak ja bym miał przyznać tę ocenę, to myślę, że dałbym trochę więcej, niż jednak te 5 punktów. Wiem, ile pracy Magda włożyła i myślę, że takie 7 to by była fajna ocena - stwierdził Piotr Musiałkowski w rozmowie z "Super Expressem". Na szczęście dla duetu, udało im się z sukcesem przebrnąć przez dogrywkę. W kolejnym odcinku Magdalenie Narożnej na parkiecie towarzyszyła córka, która jest dla niej całym światem. O relacji z nią mówi bardzo rozczulająco.

Odkąd urodziła się Gabi, codziennie mówię jej kilka razy, że ją kocham. Za każdym razem, czy z nią rozmawiam przez telefon, czy ją widzę, czy gdzieś tam przechodzimy obok siebie i mówię, że ją kocham, bo myślę, że to jest najpiękniejsza wartość i to w ogóle buduje człowieka. I nie pozwólmy, żeby dzieciom zabrakło tego, naprawdę

- apelowała w rozmowie z "Super Expressem" wokalistka.

Córka Magdaleny Narożnej w programie "Taniec z Gwiazdami". "Prawie płakała, taka jest prawda"

Jak się później okazało, udział Gabrysi w programie "Taniec z Gwiazdami" chyba wcale nie był tak przyjemny, jakby mogło się wydawać. Magdalena Narożna w rozmowie z Party.pl wprost powiedziała o emocjach córki.

Dzisiaj moja córka chciała, żebym pojechała z nią do domu. Prawie płakała, taka jest prawda. Ale my jutro mamy treningi, mamy nagranie i wszystko. To najgorzej boli, że ona była ze mną cały tydzień i niby się mną nacieszyła, bo przytulała mnie codziennie, spała ze mną codziennie obok mnie, a jednak widziałam, ile emocji ją to kosztowało

- zdradziła gwiazda muzyki disco polo. Po chwili zwróciła się bezpośrednio do córki

Gabrysiu, jestem z Ciebie dumna bardzo

- powiedziała Magdalena Narożna.

