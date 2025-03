Magda Narożna, wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi", od początku swojego udziału w "Tańcu z Gwiazdami" dawała z siebie wszystko. Każdy jej występ był pełen energii i emocji, a sama artystka wielokrotnie podkreślała, że taniec to dla niej ogromne wyzwanie, ale i niesamowita przygoda. Wszyscy dlatego, że nigdy wcześniej nie tańczyła. Niestety, drugi odcinek okazał się dla niej sporym rozczarowaniem. Gdy jurorzy ogłosili punktację, Magda była w szoku – nie spodziewała się tak surowej oceny. Teraz wokalistka znalazła się w strefie zagrożenia i w kolejnym tygodniu będzie musiała zawalczyć o swoje miejsce w programie, prezentując aż dwa tańce!

Zobacz też: Narożna oburzona słowami o przaśnym disco polo. Zapewnia, że jej piosenki są "bardzo inteligentne"

Magdalena Narożna komentuje zagrożenie w "Tańcu z Gwiazdami"

Taniec, który Magda Narożna zaprezentowała w niedzielnym odcinku, nie przypadł do gustu jurorom. Wokalistka, chociaż widać było, że już czuła się coraz pewniej na parkiecie, nie spodobała się jury. Niestety, mimo wielkiego zaangażowania i ciężkiej pracy nie otrzymała zbyt wysokich not. Magda nie kryła swojego zaskoczenia, a po ogłoszeniu wyników wyglądała na nieco przygnębioną.

No cóż, no na tym polega ten program i widocznie nie było tyle SMSów ile trzeba. Ale cieszymy się, że jednak nie usłyszeliśmy tego ostatniego słowa, że odchodzimy, że musimy się żegnać ze wspaniałą ekipą, z którą się już bardzo żyliśmy. W ogóle nie wiem. Nie dociera do mnie na razie, że odpadła Lenka z Maćkiem, bo po prostu ona jest tak wspaniała i w ogóle Maciek też jest taki pozytywny. Przykro, jest po prostu przykro. No my na pewno damy z siebie wszystko, będziemy bardzo, bardzo dużo trenować. W tym tygodniu mam nadzieję, że nie będzie żadnych kryzysów, że poradzimy sobie z tym. Mamy najlepszych fanów. To jest dla nas najwspanialsze - powiedziała "Super Expressowi" Magda Narożna.

Taneczny partner Magdy również zagrał głos. Według niego punktacja była zaniżona. Piątka od Iwony Pavlović nie była według niego dobą oceną.

Wiem, że Magda dała naprawdę z siebie wszystko. Jakieś tam pojedyncze błędy się zdarzyły, to prawda. Ale jak ja bym miał przyznać tę ocenę, to myślę, że dałbym trochę więcej, niż jednak te 5 punktów. Wiem, ile pracy Magda włożyła i myślę, że takie 7 to by była fajna ocena - przyznał "Super Expressowi" Piotr Musiałkowski.

Magda Narożna wyjawiła nam też, że nie jest zawodową tancerką, ale stara się jak może, aby prezentować piękne tańce. Teraz wszystko w rękach widzów.

Nie jestem zawodową tancerką. Ja musiałam pamiętać o takich rzeczach, jak trzymanie ramy, łokcia, odchylenie głowy. Starałam się, jak mogłam, ale mówię, ja tańczę dopiero od miesiąca. To jest dla mnie zupełna nowość. Ja nigdy nie uczyłam się tańczyć, więc mówię, ja jestem i tak dumna z siebie, że opanowałam to, że ten układ taneczny wyglądał, jak wyglądał, że w obrotach już wytrzymuje, bo początki były takie, że jak Piotrek kręcił, to po prostu ja padałam na podłogę i nie dawałam rady. Więc ja wiem, że jest progres, jest postęp. No teraz będzie mi po prostu więcej pracy, ale ja się na pewno nie poddam. To na pewno nie spowoduje, że ja będę siedziała, płakała, tylko po prostu jutro rano wstajemy i bierzemy się za do roboty i robimy wszystko, żeby pokazać i udowodnić, że możemy pokazać więcej. Musimy sobie zobaczyć ten występ, bo tak naprawdę nie widzieliśmy go, to były takie nasze odczucia, a na pewno jakieś błędy się tam wkradły, których też mogliśmy nie czuć na parkiecie i musimy to po prostu też sobie zobaczyć, przeanalizować, co może się nie udało tym razem i wyciągnąć wnioski na za tydzień - mówi nam Magdalena Narożna.

Ponieważ Magda jest zagrożona, w następnym tygodniu czeka ją podwójne wyzwanie. Wokalistka i jej taneczny partner będą musieli przygotować aż dwa tańce! To oznacza jeszcze intensywniejsze treningi i większą presję. Czy to jest w ogóle wykonalne w tydzień? W krótkim czasie trzeba będzie opanować nowe choreografie, dopracować technikę i pokazać emocje, które poruszą zarówno jurorów, jak i widzów.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Magdalena Narożna szczerze o Steczkowskiej na Eurowizji. Czeka na jej występ?

Zobacz naszą galerię: Magdalena Narożna nie zgadza się z jurorami "Tańca z Gwiazdami"? Jej taneczny partner nie gryzł się w język

Sonda "Taniec z Gwiazdami". Komu kibicujesz w 16. edycji? Magda Mołek Maciej Kurzajewski Grażyna Szapołowska Filip Gurłacz Blanka Maria Jeleniewska Tomasz Wolny Magda Narożna Cezary Trybański Ola Filipek Michał Barczak Ada Borek

Magdalena Narożna jest zazdrosna o swojego tancerza w "Tańcu z Gwiazdami"? Piotr Musiałkowski wystąpi z Justyną Steczkowską Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.