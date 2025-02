Narożna oburzona słowami o przaśnym disco polo. Zapewnia, że jej piosenki są "bardzo inteligentne"

Chyba żaden inny gatunek muzyki nie dzieli tak słuchaczy, jak disco polo. Nawet osoby, które go nie słuchają mają na jego temat sporo do powiedzenia. Niedawno Małgorzata Ostrowska rzuciła pod adresem disco polo kilka słów krytyki. Nie spodobało się to Magdalenie Narożnej.