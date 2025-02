Ostrowska przez lata nie płaciła składek emerytalnych. Teraz to się zmieniło. Artystka wyznała prawdę o zarobkach

Małgorzata Ostrowska jakiś czas temu otwarcie przyznała, że nie liczy na wysokie świadczenia emerytalne, ponieważ przez wiele lat nie odprowadzała składek. W rozmowie z O2 nie ukrywała swojego rozczarowania obowiązującym systemem.

To jest w ogóle jakaś paranoja, ponieważ nikt tego do końca nie rozumie. Nie liczę na żadną emeryturę z ZUS-u. Mam ją głęboko w zadzie, bo wiem, że będzie śmieszna, jest dla mnie nieistotna. (...) Kochani, gdybyśmy swoim pracodawcom najróżniejszym z całego kraju, wszystkim estradom, potem agencjom organizującym, dopisywali do tego koncertu jeszcze składkę ZUS-owską, to po prostu nie mielibyśmy połowy pracy - przyznała Małgorzata Ostrowska.