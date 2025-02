Eurowizja 2025 odbędzie się już za parę miesięcy w Bazylei. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie reprezentować Polskę podczas tego wydarzenia. Niedawno jednak poznaliśmy oficjalną listę osób, które staną w szranki ze sobą i zaprezentują wybrane przez siebie utwory. Wśród nich jest Justyna Steczkowska, która wiele lat temu wystąpiła na Eurowizji i zajęła 18. miejsce. Niedawno "Super Express" zapytał Magdalenę Narożną o to, co sądzi o ponownej chęci udziału Steczkowskiej w Eurowizji.

Magdę Narożną spytaliśmy o to, jaki utwór w preselekcjach podoba jej się najbardziej. Okazuje się, że bliski jej sercu jest piosenka Kuby Szmajkowskiego. Według artystki wokalistka musi być jednak jeszcze bardziej przebojowy.

Z kolei na pytanie o to, co gwiazda sądzi o tym, że Justyna Steczkowska ponownie chce jechać na Eurowizję, powiedziała, że to wszystko zależy od tego, co komu serce podpowiada. Wyjawiła też, że sama nie zdecydowałaby się na to, aby brać udział w tym konkursie, ponieważ wymaga to ogromnego zaangażowania.

Każdy robi tak, jak mu serce podpowiada. No i mówię, ja na tę Eurowizję bym chyba nie wystartowała, bo to nie jest zupełnie mój klimat. Kiedyś próbowaliśmy, ale to było też bardziej żartobliwie wysłane, niż tak rzeczywiście myśleliśmy o tym, żeby tam wystąpić. Na to się składa tyle rzeczy. To tak się wydaje, że to jest tylko koncert Eurowizji. Ja mam znajomych, którzy na tej Eurowizji byli. Wiem, ile to kosztuje nerwów. Wiem, ile to kosztuje zaangażowania i finansowego, i wszystkiego. To naprawdę jest multum osób, które pracują przy tym przedsięwzięciu. A możesz jeszcze tam pojechać i dostać, wiesz, pocisk potem, no nie? Ludzie nie patrzą na to, ile trzeba starań w to włożyć. No to jest przykre - wyjawiła Magda Narożna "Super Expressowi".