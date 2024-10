Lato to dla artystów okres żniw - grają koncert za koncertem. Dopiero pierwsze dni jesieni mogą wykorzystać na odpoczynek. Tak też uczyniła Magda Narożna - gwiazda zespołu Piękni i młodzi. Po sezonie występów i nagraniach programu stacji Polo TV "Disco star" spakowała walizki i razem z rodzinką ruszyła na wakacje. Wybrała kurort nad oceanem i od razu po przylocie wskoczyła w kostium kąpielowy, podkreślający jej nową, zgrabną sylwetkę. "Wyczekane wakacje czas start! Całuję i pozdrawiam was mocno!" - napisała Magda na Instagramie.

Nie jest tajemnicą, że piosenkarka w ostatnich miesiącach Magda Narożna przeszła sporą metamorfozę i sporo schudła. Jak tego dokonała?

Pytacie mnie, jak to się stało, że mam taką sylwetkę i tak szybko pozbyłam się zbędnych kilogramów. Co prawda nie było to według mnie tak szybko, bo trwało to pół roku od kiedy się ustabilizowała moja waga i tak naprawdę teraz od dłuższego czasu stoi w miejscu. Ale podstawą mojej metamorfozy jest ruch, bardzo dużo ruchu. Tak jak teraz jestem na spacerze, ale spaceruje bardzo długo bo robię około 10 km przynajmniej na takim spacerku - ujawniła jakiś czas temu Magda Narożna.