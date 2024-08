Trudno go rozpoznać!

Niemal 36-letnia Magdalena Narożna jest gwiazdą disco polo, która o swoją popularność dba też w sieci. Jej instagramowy profil śledzą aż 234 tys. obserwujących. Co robiła na imprezie ramówkowej Polsatu? Okazuje się, że piosenkarka nie znalazła się tam jedynie dla podbicia zasięgów i nie po to, aby pochwalić się kreacją - choć było czym się chwalić. Jej wizyta była powiązana z jesienną ramówką stacji.

"Ramówka telewizji Polsat za mną. Było pięknie! To będzie wyjątkowa jesień! A ja już dziś zapraszam Was do oglądania Polo Tv i oczywiście 'Disco Star'" - napisała Narożna na swoim instagramowym profilu, załączając nagranie z imprezy. Dodała też kilka zdjęć. Wydaje się, że ekstrawagancka suknia pozytywnie wpłynęła na jej pewność siebie. Narożna chętnie pozowała na czerwonym dywanie, szeroko uśmiechnięta okręcała się na scenie i podrygiwała.

Fani komentują nowy wizerunek Magdy Narożnej

"Klasa i naturalność, a nie sztuczność", "Piękna", "Przepiękna kobieta z klasą" - rozpływali się w komentarzach fani piosenkarki i gwiazdy telewizji. Narożna zasłużyła na wszystkie ochy i achy. Ostatnie miesiące to dla niej czas spektakularnej metamorfozy - postawiła na naturalniejszy wizerunek, zdrowy styl życia, a efekty widać gołym okiem. W nowej odsłonie już niebawem pokaże się w programie "Disco Star".

"Disco Star" wraca do telewizji. Reaktywacja już jesienią

Program "Disco Star", talent show dla miłośników diso polo, był emitowany od 2012 r. aż do 2019 r. Teraz wraca do telewizji po pięcioletniej przerwie. W jury zasiadały takie gwiazdy disco polo jak Marcin Miller, Czadoman, Zenon Martyniuk, Shazza, Radosław Liszewski czy Magda Narożna. Show będzie reaktywowany od jesieni, a widzowie znów zobaczą w nim nie tylko Magdę, ale również Marcina Millera z zespołu Boys.

- Myślę, że będzie się działo. Ja będę wieczory spędzała z Polsatem - stwierdziła Narożna w rozmowie z reporterem "Halo, tu Polsat", nowej śniadaniówkowej propozycji stacji, która ruszy już we wrześniu i będzie emitowana od piątku do niedzieli. Prawdopodobnie będzie też oglądać Polo TV, stację należącą do grupy Polsat.

Magda Narożna z zespołu Piękni i Młodzi chce wystartować w Półmaratonie