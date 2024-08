Cichopek na imprezie Polsatu błysnęła nóżką. Tylko zerknijcie na Kurzajewskiego. Co za wzrok!

Edward Miszczak podsumował Filipa Chajzera. Co z jego powrotem do TV? Nie oszczędził go

Kasia Cichopek pojawiła się na imprezie ramówkowej Polsatu i widać było, że cieszy się z medialnego transferu do konkurencji. Gwiazda "M jak miłość", a do niedawna także "Pytania na śniadanie", nie była w stanie opanować szerokiego uśmiechu. Miała powody do zadowolenia! Nie dość, że dostała pracę w programie, o którym teraz sporo się mówi, i który jest nadzieją Polsatu na zyskanie kolejnych widzów, to jeszcze będzie w nim działać z ukochanym mężczyzną.

"Pytanie na śniadanie". Kiedy Cichopek poznała Kurzajewskiego...

Kasia Cichopek poznała Macieja Kurzajewskiego, zanim zaczęła pracę na planie śniadaniówki Telewizji Polskiej, ale to tam między nimi zaiskrzyło. Zakochani przez jakiś czas ukrywali łączące ich uczucie, ale w końcu prawda wyszła na jaw. Aktorka była już wówczas w trakcie rozwodu z mężem Marcinem Hakielem. Od tamtej pory Cichopek i Kurzejewski są nierozłączni. Pracowali razem, zamieszkali razem, razem podróżowali i sprawowali opiekę nad dziećmi Kasi z wieloletniego związku z tancerzem.

Wygląda na to, że w najbliższym czasie nic się nie zmieni. Partnerzy wspólnie będą gospodarzyć w "Halo, tu Polsat" z nadzieją na to, że śniadaniówka emitowana od piątku do niedzieli okaże się hitem.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski na imprezie Polsatu. Jak oni na siebie patrzą!

Podczas imprezy ramówkowej Polsatu oboje mieli okazję zabłysnąć jako prowadzący "Halo, tu Polsat". Błyszczeli też na czerwonym dywanie. Kurzajewski pokazał się w ciemnoniebieskim garniturze i białej koszuli, Cichopek postawiła na malinowy odcień czerwieni. W tym kolorze wyglądała świetnie - idealnie korespondował z jej złocistą karnacją i ciemnymi włosami. Dość długa sukienka była skromna, ale aktorce udało się błysnąć zgrabnymi nogami.

Zakochani, gdy tylko mogli, wspólnie udzielali wywiadów i pozowali do zdjęć. Zobaczcie, jak oni na siebie patrzą!

Kasia Cichopek wzorem dla innych kobiet?

Ponieważ Kasia Cichopek w wielkim stylu wraca do telewizji po rozstaniu z TVP, udzieliła ostatnio wywiadu "Vivie!". Rozmawiała nie tylko o kwestiach zawodowych. Mówiła też o hejcie, jaki ją spotkał, gdy na jaw wyszedł związek z Kurzajewskim - ich relacja rozpoczęła się, gdy Kasia była żoną Hakiela. - (...) ja nadal mogę być wzorem dla innych. Dla wszystkich kobiet, które chcą o siebie zawalczyć, o swoje marzenia, które uczą się mówić "nie" i które odważyły się to zrobić - opowiadała.

Otworzyła się na temat relacji z Maciejem: - Wierzę, że skoro przetrwaliśmy takie trudne momenty, teraz może być tylko lepiej. Te dwa lata były też bardzo piękne. Bardzo wiele fajnych rzeczy zrobiliśmy, doświadczyliśmy. Zwiedziliśmy piękne miejsca. Zawodowo też nie mogę narzekać, nie było tragedii.

Edward Miszczak rozpływa się nad Kasią Cichopek: „Wróciła do domu"