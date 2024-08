Co za stroje! Tak Katarzyna Zielińska świętowała 11. rocznicę ślubu

Małgorzata Socha dźwiga swoje duże dzieci. Czy jej kręgosłup to wytrzyma?

Wielkie zmiany w TVP. Co z programem Łukasza Nowickiego? Prezenter rozwiał wątpliwości

Ogłosili, że Michał Szpak wraca do "The Voice of Poland", a potem wydarzyło się coś okropnego. Wstyd

Anita i Adrian poznali się już 6 lat temu w bardzo niecodziennych okolicznościach. Oboje zgłosili się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i zostali sparowani przez ekspertów. Ci niestety zazwyczaj mylą się, co do małżeństw, które łączą, ale w tym przypadku pomyłki nie było. Między Anitą i Adrianem coś kliknęło. Para, która wzięła ślub na oczach widzów i pierwszy raz zobaczyła się w urzędzie podczas zaślubin, wciąż jest razem.

Choć nie omijają ich problemy, o których Anita wprost pisze w mediach społecznościowych, stworzyli rodzinę. Razem wychowują dwójkę dzieci.

Zobacz także: Tomasz Oświeciński z byłą żoną w jacuzzi. Pochwalił się zdjęciem z eks. Oni naprawdę są po rozwodzie!

Co się dzieje u Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

"Bardzo dawno nie było tutaj nas w komplecie, ale ciężki i intensywny okres za nami. Wiele zmian, o których nie pisałam, bo chciałam najpierw sama odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie widzieliśmy się dość długo i kiedy Adrian zaproponował mi, żebym miała czas dla siebie i wypoczęła od dzieci - zapakowałam się i stwierdziłam, że nie chcę być bez nich, marnować tego wspólnego, wakacyjnego czasu" - zaczęła Anita.

I dodała: "Nie żałuję! Dziś spędziliśmy aktywny wspaniały dzień na cyklicznej szczecińskiej imprezie, na której można podziwiać ogromne, majestatyczne żaglowce z całego świata. Jesteśmy zmęczeni, ale zadowoleni! Teraz czas na kolejne wakacyjne przygody!".

Co to właściwie oznacza? Anita wyjaśniła w komentarzu: "Ze względu na sprawy prywatne, rodzinne, zdrowotne i zawodowe spędzaliśmy ostatni czas osobno. Ja z dziećmi, mąż 650 km dalej. Często lato w jego branży jest właśnie najbardziej wymagającym, wysokim sezonem, przez co wakacje zazwyczaj spędzamy gdzieś na jesień... Tęskniłam za takimi chwilami".

Zobacz także: Boska Doda w minibikini. Tak pokazała się na greckiej plaży. Zerknijcie na brzuch!

Małżonkowie oddalili się od siebie?

Wpis Anity może budzić różne emocje. Ale internauci wciąż trzymają kciuki za parę z show. "Nie ma ludzi idealnych, nie ma małżeństw idealnych i nie ma dzieci idealnych, ale upór, cierpliwość, wyrozumiałość i ciężka praca powodują szczęśliwych ludzi... Życzę wam powodzenia i dużo miłości", "Jesteście moją ulubioną parą, bardzo wam kibicuję", "Cudowna rodzinka, wreszcie uśmiech na buzi" - czytamy w sieci.

Zobacz także: Internauci wściekli na Rozenek. O co poszło? Tym razem nie o nogi ani nawet nie o twarz

Zobacz więcej zdjęć. Paweł z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jego małżeństwo z Kasią zakończyło się rozwodem. Los uśmiechnął się do niego później. Paweł ożenił się z... kuzynką swojej pierwszej żony!

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta i Robert Żuchowscy mają drugie dziecko! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.