Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak to jedna z ulubionych par widzów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jako jedni z nielicznych przetrwali trudne chwile w małżeństwie i do dziś są razem. Co ciekawe, nawet wtedy, gdy media trąbiły o ich rzekomym kryzysie, oni starali się unikać odpowiadania na pytania o związek i rozwiązywali spory między sobą, w zaciszu domowym. To przyniosło efekty, bo Anita i Adrian trwają w małżeństwie kilka lat! W piątek, 17 marca, ogłosili w mediach społecznościowych cudowną nowinę. Anita napisała wprost, że jej marzenie się spełniło. Fani od razu zaczęli zasypywać ich gratulacjami. A jest, z czego się cieszyć! Z wpisu na Instagramie aż bije radość.

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie ogłosili cudowną nowinę. Sypią się gratulacje!

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosili na Instagramie wspaniałe wieści. Otóż świętują dokładnie pięć lat związku małżeńskiego! To właśnie 17 marca powiedzieli sobie "tak", nie znając się przed ślubem.

- Kto by pomyślał, że ślub z nieznajomą osobą może w ten sposób zmienić życie, że te kilka słów przysięgi małżeńskiej sprawią, że nasze drogi na zawsze już się skrzyżują i będą wciąż aktualne. Pamiętam, że dostałam wtedy od ekspertów do wypełnienia ankiety, a w jednej z nich pytanie, jak wyobrażam sobie siebie za 5 lat, czego bym chciała. Co ciekawe, nasze wizje były zaskakująco zbliżone - marzyliśmy o szczęśliwej rodzinie, modelu 2+2, o piesku, mieszkaniu, lub domu z ogrodem, podróżach - napisała Anita Szydłowska.

Uczestniczka popularnego show mówi wprost, że teraz może cieszyć się wspaniałą rodziną wraz z mężem. Zdradziła też, że wkrótce będą mieli również dom z ogrodem, a to w ramach planowanej przeprowadzki.

- Dostaliśmy nawet więcej, niż to, czego oczekiwaliśmy... Marzenia się spełniły! Mamy dwójkę wspaniałych dzieci, a za dwa tygodnie przeprowadzamy się do domu z ogrodem. Naszą rocznicę spędziliśmy w szczególny sposób- we Włoszech, symbolicznie wracając wspomnieniami do tych chwil. Czas pomyśleć o tym, co będzie 5 lat później - napisała na Instagramie.

W komentarzach fani dają upust emocjom i ślą parze gratulacje. "Rety, jak ten czas leci. Gratulacje", "wspaniała para", "pięknie", "jesteście moim ideałem prawdziwej pary", czytamy zachwyty pod wpisem Szydłowskiej. Kobieta zamieściła nawet wspólne zdjęcia z Adrianem ze słonecznych Włoch. Zobaczcie sami poniżej!

