Paweł z 6. edycji "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Program TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia", który doczekał się już ośmiu edycji, przyciąga przed telewizory wielu fanów. Ci z zaciekawieniem obserwują śluby dwójki nieznajomych oraz początki ich wspólnego życia. W kilku edycjach pojawiały się pary, które wzbudzały szczególne zainteresowanie widzów.

Jednym z uczestników szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" był Paweł Olejnik. Mężczyzna został sparowany przez ekspertów z Kasią Zieńciak. Po pierwszych odcinkach, w których para wzięła ślub i świętowała z najbliższymi na weselu, fani okrzyknęli ich "najlepiej dobraną para 6. edycji programu". Dość szybko jednak ta opinia diametralnie się zmieniła.

Paweł i Kasia: problemy i rozstanie

Od początku programu można było odnieść wrażenie, że to Pawłowi bardziej zależy na relacji z żoną. Choć w dniu ślubu zdawało się, że Kasia jest zachwycona mężem, szybko zaczęła podchodzić do niego z dystansem. Zamiast rozmawiać z nim i dać mu szanse bardziej się poznać, wolała prowadzić długie telefoniczne rozmowy ze swoją mamą. Kasia często krytykowała Pawła oraz wyznała, że mąż "nie pociąga jej fizycznie". Uczestnik nie krył żalu. Nie ukrywał, że brakowało mu czułości i zainteresowania i nie tak wyobrażał sobie małżeństwo.

Choć Kasia i Paweł nie dogadywali się w związku, w finale ogłosili, że chcą zawalczyć o swoje małżeństwo. Decyzja ta mocno zdziwiła fanów, którzy byli wręcz pewni, że ich relacja nie ma szans na przetrwanie.

Pawle chciałabym ci podziękować za ten miesiąc, za to, że wytrwałeś, że nie uciekłeś przez tę moją chorobę i mam nadzieję, że przed nami jeszcze kilka fajnych lat i mam nadzieję, że będziemy się dalej poznawać i że damy szansę temu związkowi, żeby małymi kroczkami się rozwijał - mówiła Kasia.

Paweł szybko przekonał się jednak, że ich wizja małżeństwa znacznie od siebie odbiega. Kasia zaproponowała mężowi, by ze sobą nie mieszkali, a jedynie spotykali się na randki. Ostatecznie wyznał, że kiedy zapytał żony, czego oczekuje, ta nie potrafiła mu dać odpowiedzi. Para zdecydowała się na rozwód.

Rozwód Pawła i Kasi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

W czasie rozwodu dwójki bohaterów 6. odsłony programu, nie brakowało zgrzytów. W sieci pojawiły się doniesienia, że żona pozwała Pawła o alimenty. Kasia stanowczo zaprzeczyła tym informacjom, a następnie Paweł także się do nich odniósł. Jak stwierdził, żadnego takiego pozwu nie dostał.

"Programowe" małżeństwo, które wzbudzało tak wielkie zainteresowanie widzów, kilka miesięcy później potwierdziło, że wzięło rozwód.

Paweł z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" nową miłość poznał... na swoim weselu!

Krótko po rozwodzie o Pawle Olejniku znów zrobiło się głośno. Mężczyzna opublikował w sieci zdjęcie u boku innej kobiety. Choć zakrył na nim twarz nowej ukochanej, fani szybko domyślili się, że jest to kuzynka Kasi, która była gościem na ich weselu. To sama Kasia miała namówić Klaudię, by odezwała się do Pawła.

Paweł przez jakiś czas ukrywał obiekt swoich westchnień. W grudniu 2022 roku wszystko stało się jasne.

Pewnie wiele osób się zastanawia, dlaczego zniknąłem z social mediów? Jak dobrze wiecie, chciałem znaleźć swoją drugą połowę, z którą będę szczęśliwy i założę szczęśliwą rodzinę. Powierzyłem to zadanie ekspertom, jednak z wybraną partnerką nie umiałem nawiązać dłuższej znajomości, co skutkowało szybką decyzją o rozwodzie. Okazało się jednak, że na ślubie była moja obecna partnerka, na którą początkowo nie zwróciłem uwagi (wiadomo: ślub, kamery). Na ślubie jednym z gości mojej wtedy żony była jej kuzynka i to właśnie z NIĄ zacząłem się spotykać i tak właśnie poznałem swoją miłość, a od dzisiaj narzeczoną. Tak narzeczona, bo właśnie w ten dzień 6 grudnia powiedziała "tak" - napisał pod zdjęciem pierścionka na Instagramie.

Paweł wziął ślub po raz drugi. Tym razem sam wybrał sobie małżonkę

Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest już po ślubie z Klaudią. Pod koniec czerwca 2023 roku na Instagramie nowa żona Pawła pochwaliła się zdjęciem, na którym pozuje w białej sukni u boku Pawła.