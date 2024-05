Ewa Drzyzga poruszająco o swojej mamie. Miała wyjątkowy powód

Co ona wyprawia?

Mikołaj Roznerski namawia do całowania! Fanki oszalały

Ewa Drzyzga pochwaliła się mamą

Ewa Drzyzga opublikowała na Instagramie zdjęcie, do którego pozuje wraz z mamą. Fotografia została zrobiona na wyjątkowej uroczystości, podczas której seniorka odebrała nagrodę za zasługi dla służby zdrowia. Z hasztagów wynika, że zawodowo opiekowała się chorymi - była pielęgniarką. Teraz 80-latka jest już na emeryturze, ale jak wiemy z wpisów dziennikarki, seniorka wciąż jest niezwykle aktywną osobą, a córka jest poruszona jej postawą.

"Dumna i wzruszona stanęłam obok mojej Mamy odznaczonej dziś przez Ministra Zdrowia za zasługi dla służby zdrowia. Irenka, odkąd pamiętam zawsze pomagała i pomaga. Dla niej to jak oddychanie. To najlepsza cecha, która opisuje pielęgniarkę z powołania. Dziękuję za empatię i za to, że zawsze widzisz w drugim człowieka"

Zobacz też: 80-letnia mama Ewy Drzyzgi była członkiem komisji wyborczej. Seniorka spędziła w pacy ponad dobę

Internauci pośpieszyli z gratulacjami

Pani Irena nie pierwszy raz zachwyciła internautów, którzy obserwują profil Ewy Drzyzgi. Pod postem pojawiły się gratulacje i cieple słowa. "Gratulacje z całego serca!!! Irena jest wspaniała. Mnie też wielokrotnie pomagała!" - napisała Marzena Rogalska. "Gratulacje! Dwie wspaniałe, inspirujące kobiety" - dostał ktoś inny. "Gratulacje! Moja mama przez 43 lata też była taką pielęgniarką z powołaniem i zawsze z sercem na dłoni dla drugiego człowieka. serdeczności..." - czytamy w kolejnym komentarzu. My również przesyłamy serdeczne gratulacje.

Padliśmy, gdy dowiedzieliśmy się, z kim był brat Ewy Drzyzgi! Nazwisko z najwyższej półki