80-letnia mama Ewy Drzyzgi była członkiem komisji wyborczej. Seniorka spędziła w pacy ponad dobę. Ależ są podobne!

Ewa Drzyzga dokładnie wyliczyła czas pracy swojej mamy: "Moja mama, (osiemdziesięcioletnia!), wyruszyła do pracy w komisji o 5.30 rano w NIEDZIELĘ, miała krótką przerwę, żeby oddać swój głos w swoim okręgu i wróciła po liczeniu głosów do domu o 7.50 w PONIEDZIAŁEK ( sama droga w obie strony zajęła jej zaledwie pół godziny) Razem - ponad 24 godziny na nogach! To nie jest odosobniona historia" - napisała na swoim Instagramie dziennikarka. Zwróciła w ten sposób uwagę, jak wymagająca i wyczerpująca jest ta praca, a jednocześnie jak ważna.

Drzyzga w prostych słowach o wyborach

Drzyzga w prostych i ciepłych słowach gwiazda TVN podziękowała wszystkim członkom komisji wyborczych za ich trud i poświęcenie, a Polakom za stawienie się na wyborach, cierpliwość w kolejkach i rekordową frekwencję podczas głosowania. "Dziękując mojej Mamie, dziękuję wszystkim członkom polskich obwodowych wyborczych na całym świecie, liczących głosy Polaków, którzy rekordowo poszli na wybory (72,9-exit poll). Podziękowania i gratulacje dla Wszystkich Wytrwałych Wyborców, którzy nie zważając na czas stania w kolejce i pogody, oddali swój Głos".

Internauci zachwyceni mamą Ewy Drzyzgi

Do podziękowań dołączyli się internauci, którzy gratulowali pani Irenie wytrwałości, a dziennikarce wspaniałej mamy. Posypały się pozdrowienia i gratulacje. Internauci zwrócili zwrócili także uwagę na podobieństwo między kobietami. "Uściski dla mamy! Dziękujemy! Jakie jesteście podobne z mamą Ewa", "Ukłon dla mamy! Politycy powinni dziękować wyborcom za udział w wyborach", "Piękne Polki w wolnym kraju" - czytamy pod postem.

