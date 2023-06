Padliśmy, gdy dowiedzieliśmy się, z kim był brat Ewy Drzyzgi! Nazwisko z najwyższej półki

Kim jest brat Ewy Drzyzgi? W pracy poznał swoją miłość

Ewa Drzyzga na początku swojej kariery dziennikarskiej pracowała w radiu RMF FM. Po jakimś czasie do rozgłośni trafiła młodsza o 3 lata od późniejszej prowadzącej "Rozmowy w toku" Marzena Rogalska, przyszła wielka gwiazda TVP i TVN. Panie szybko się zaprzyjaźniły. - Od początku ujęła nas naturalnością, szczerością, poczuciem humoru i znajomością Kubusia Puchatka - wspominała kiedyś w rozmowie z "Dobrym tygodniem" Ewa Drzyzga. Było jednak coś jeszcze, co sprawiło, że dziennikarki się zbliżyły. W ich pracy pojawiał się także przystojny realizator dźwięku. Paweł prywatnie jest bratem Ewy Drzyzgi. Między młodym mężczyzną a Marzeną Rogalską zaiskrzyło. Po jakimś czasie Paweł Drzyzga i dziennikarka byli już parą! Jak się później okazało, nie był to żaden przelotny romans, tylko bardzo poważny związek. Marzena Rogalska była z bratem Ewy Drzyzgi aż 14 lat!

Marzena Rogalska była zaręczona z bratem Ewy Drzyzgi

Paweł Drzyzga i Marzena Rogalska byli nawet zaręczeni. Para powiedziała "A", ale "B" już zabrakło i do ślubu nigdy nie doszło. Długo niewiele osób wiedziało, że brat Ewy Drzyzgi nie jest już z dziennikarką. Marzena Rogalska otworzyła się kilka lat po rozstaniu w rozmowie z magazynem "Świat i ludzie". - Obecnie jestem szczęśliwą singielką, która nie narzeka na brak zainteresowania! I uważam, że po 14-letnim związku, który zakończyłam parę lat temu, należy mi się czas dla samej siebie - mówiła w 2014 roku.

Nasze drogi się rozeszły i to jest wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia publicznie. Teraz mam czas na rozmowy z Marzeną Rogalską, żeby dowiadywać się, czego jej potrzeba do szczęśliwego życia. Każdy stan ma swoje plusy i minusy. To nie jest tak, że druga osoba zagwarantuje mi szczęście w 100 procentach. Na to trzeba przede wszystkim pracować samemu, więc nie szukam desperacko miłości. Na razie mam świetnie ułożone życie: pracę, mieszkanie, przyjaciół, rodzinę. Wolę pytanie o to, jak się czuję, niż czy i kiedy będę miała nowego partnera - mówiła dziennikarka.

Adam Kuna. Kim jest obecny partner Marzeny Rogalskiej?

Obecnie Marzena Rogalska związana jest z Adamem Kuną. Mężczyzna, który jest miłośnikiem sztuki, architektury, designu i podróży, wie, jak trafić do kobiety. - Mój ukochany mówi mi, że jak na mnie patrzy to widać, że umiem być szczęśliwa. Usłyszeć od partnera coś takiego, to bardzo miłe. Słyszę od niego, że zarażam dobrą energią, z przyjemnością patrzy na to, co robię - wyznała była gwiazda TVP w portalu dziennik.pl.