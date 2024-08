Małgorzata Rozenek-Majdan kilkanaście lat temu była żoną dużo bardziej od niej znanego Jacka Rozenka, który wprowadził ją do show-biznesu. Gdy prawniczka poczuła się pewnie na nowym gruncie, na dobre rozgościła się na czerwonym dywanie, później w telewizji, a na końcu w sieci. Zrobiła karierę, zakłada kolejne biznesy i pokazuje się programach telewizyjnych (np. "Perfekcyjna pani domu", "Projekt Lady", "Azja Express", "Iron Majdan", "Dzień dobry TVN"). Przy tym nie kryje swoich poglądów na ważne tematy i czynnie działa, szerząc wiedzę na temat in vitro.

Z kolei na Instagramie żyje swoim najlepszym życiem - chwali się synami, rodzinnymi wyjazdami i randkami z ukochanym trzecim mężem Radosławem Majdanem. Jej profil jest śledzony przez 1,5 mln osób spragnionych codziennej porcji zdjęć i nowinek. Wśród nich są jednak tacy, których kolejne wpisy gwiazdy mocno irytują. Czemu?

Internauci wściekli na Rozenek. Czym podpadła?

Rozenek ma mnóstwo fanów na Instagramie, a to oznacza potężne zasięgi, które mogą generować spore zarobki. Nazwisko Rozenek-Majdan w sieci oznacza pieniądze. I dla gwiazdy, i dla tych, z którymi współpracuje. A współprac na jej profilu nie brakuje. Właśnie to - zarabianie w sieci - denerwuje część wielbicieli gwiazdy telewizji, którzy mają jej to niemal za złe.

Ostatnio Rozenek dodała wpis z wakacji z rodziną. "Nasza camperowa przygoda trwa w najlepsze i #majdansontour podbijają tym razem Włochy i Korsykę, co możecie oglądać na naszych stories. Pakowanie do kampera 5-osobowej rodziny to nie lada wyzwanie" - napisała Małgorzata. I podziękowała jednej z firm za walizki. Wpis opisała tagiem "współpraca reklamowa". No i się zaczęło.

Internauci komentują wpis Rozenek. Oj, zrobiło się gorąco

Osoby, które pilnie śledzą konto Rozenek, zirytowała coraz większa liczba postów sponsorowanych i współprac reklamowych. "Nie ma postu bez reklamy, nie ma dnia bez postu. MajdanRealityLife", "Reklamy, reklamy, reklamy, reklamy, reklamy, reklamy, reklamy... 7 dni w tygodniu reklamy" - pisali internauci, którym nie w smak kontent przedstawiany przez gwiazdę.

Na to natychmiast odpowiedzieli fani prezenterki, biorąc ją w obronę: "Dlaczego pani Rozenek, skoro ma możliwości, ma nie reklamować i nie zarabiać? Bo kogoś kłuje w oczy?", "Dokładnie. Każdy mając taką możliwość, by to robił", "Nie chcesz, nie śledź jej konta, nikt nikogo nie zmusza, nie kradnie i nie reklamuje badziewia".

