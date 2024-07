Najpierw twarz, teraz nogi. Małgorzata Rozenek-Majdan w ogniu krytyki

Co za stroje!

Małgorzata Rozenek-Majdan jest szczęśliwą posiadaczką nowego apartamentu ulokowanego w Kołobrzegu. Nadmorskie mieszkania były sprzedawane za kwotę 500 tys. zł netto i wyższą. Mówi się, że cena za metr kwadratowy wynosi około 20 tys. zł.

Gwiazdę telewizji, która szczerze i otwarcie opowiada o dysponowaniu finansami, stać na podobny wydatek. Nie dość bowiem, że zarabia odpowiednio, to jeszcze stara się dbać o domowy budżet w sposób bardzo przemyślany.

Rozenek-Majdan ma kilka nieruchomości. Po co jej aż tyle?

Rozenek jest już właścicielką kilku innych mieszkań, które kupiła za odłożoną gotówkę. Po co? Cel to zadbać o przyszłość synów. Małgorzata jest mamą trzech chłopców i pragnie im zapewnić jak najlepszy życiowy start.

Dzięki jej zabiegom za jakiś czas żadne z dzieci Rozenek nie będzie się martwić tym, że nie ma gdzie mieszkać. A ceny nieruchomości przecież wciąż rosną.

Rozenek-Majdan pokazała akt notarialny. Internauci patrzyli na jej nogi

Rozenek, dumna i szczęśliwa z nowego nabytku, o wszystkim poinformowała w sieci. Pokazała też zdjęcia i nagranie z wizyty u notariusza. No i się zaczęło! Posypały się komentarze dotyczące zakupu, ale nie tylko. Część internautów zwróciła uwagę na twarz gwiazdy, inni na jej strój - elegancki, ale dość kusy, a pozostali wprost pisali o nogach celebrytki.

Niektóre komentarze były bardzo ostre. Czyżby przez autorów przemawiała zazdrość (jak nie o twarz, to o nogi?)? Rozenek odsłoniła zgrabne, szczupłe i opalone kończyny. Te jednak nie wszystkim się spodobały: "Patyczaki i krzywe. A do tego w tych pięknych bucikach, to trzeba jeszcze umieć się poruszać", "Brzydkie, krzywe nogi, szkoda", "Nogi - najgorsze".

Na szczęście byli i tacy, których smukłe nogi Rozenek zachwyciły: "Twoje nogi są dla mnie hipnotajzing! Uwielbiam patrzeć na nie! Czyste piękno!", "Pani Małgosiu wygląda pani zjawiskowo", "Musimy to powiedzieć, figura przyciąga całą uwagę! Co za nogi".

Nowy biznes Rozenek?

Część fanów Rozenek już czeka na kolejne zdjęcia i nagrania - tym razem z urządzania apartamentu. 'Gratuluję. Mam nadzieję, że powstanie sporo filmów o urządzaniu, poradach wnętrzarskich i nowych trendach". Jeśli tak, to jeszcze nie teraz. Ukończenie budowy apartamentowca zaplanowano na 2026 r.

