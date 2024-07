Małgorzata Rozenek ma NOWĄ TWARZ?! Specjalista medycyny estetycznej komentuje

Marina i Wojtek Szczęśni świętują urodziny syna. Co za impreza

Małgorzata Rozenek-Majdan nigdy nie ukrywała, że korzysta z medycyny estetycznej. I nie da się ukryć, że w ostatnich latach przeszła sporą metamorfozę. Teraz ponownie internauci przyglądają się jej znacznie dokładniej niż zawsze. Niektórzy nie dowierzają wręcz, że na nowych zdjęciach, które publikuje celebrytka, jest właśnie ona. Szczególną uwagę zwracają usta gwiazdy oraz jej przednie wydłużone ciut zęby.

Internetowi śledczy uznali, że Małgorzata Rozenek-Majdan mogła poddać się operacji o nazwie bullhorn lip lift, polegającej na wycięciu nadmiaru skóry spod nosa, co powoduje uniesienie górnej wargi. Są to jednak domysły, a sama gwiazda nie potwierdza rewelacji na swój temat, a pytania „skąd usta?” obraca w żart, prezentując np. nowe okulary.

Specjalista medycyny estetycznej ocenia zmianę w wyglądzie Rozenek

Specjalista medycyny estetycznej nie ma jednak złudzeń, że wygląd Rozenek-Majdan znów się zmienił, ale... chwali ją za to. - W ostatnim czasie możemy zaobserwować, że jej twarz stała się bardziej smukła, linia żuchwy bardziej zarysowana, a górna warga znacznie wyciągnięta do góry - odnotowuje Marcin Janusek z warszawskiej kliniki Derma Instytut. - Z perspektywy bocznej warga układa się „bardziej na płasko”. Co tworzy idealne proporcje między nosem a brodą - ocenia i chwali. Janusek zauważył też, że dolne powieki gwiazdy nie są już tak spuchnięte jak niegdyś. Cóż, Heniu podrósł, więc Małgosia zapewne lepiej się wysypia.

Widać też, że kształt, a na pewno długość zmieniły przednie zęby Małgoni. Jej jedynki wyglądają na dłuższe niż dotąd.

Aż chce się powiedzieć: kobieta zmienną jest!

Zobaczcie w naszej galerii najnowsze zdjęcia Małgorzaty Rozenek-Majdan. Rzeczywiście aż tak bardzo się zmieniła?