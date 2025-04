Wsyp 3 łyżki, a Twój zamiokulkas zagęści się zielonymi liśćmi. Będzie rósł jak na drożdżach. Domowa odżywka do zamiokulkasa

Stymulujący nawóz do hortensji na grube korzenie i duże kwiaty. Wylej to wokół krzewu, a hortensja obrodzi kwiatami i będzie pancernie odporna na choroby

Zamiokulkas to prawdziwe pancerny kwiat doniczkowy często polecany jest osobom początkującym tym, którzy "nie mają ręki do kwiatów". Nie znaczy to jednak, że zamiokulkas nie wymaga podstawowych zasad pielęgnacji. Zdarza się, że jego liście żółkną i marnieją. W efekcie wzrost rośliny może zostać zablokowany. Ogrodnicy przestrzegają, że wiosna to nie tylko czas pierwszego nawożenia roślin ogrodowych, ale również kwiatów doniczkowych. Zamiokulkas potrzebuje dostępu do substancji odżywczych, których w ziemi doniczkowej może być niewystarczająco. Nawozy nie tylko dostarczają minerałów oraz witamin, ale także chronią rośliny przed chorobami. Do nawożenia zamiokulkasa możesz wykorzystać gotowe mieszanki ze sklepu ogrodniczego lub przygotować odżywkę samodzielnie. Ten domowy nawóz sprawił, że mój zamiokulkas się podniósł i zaczął wypuszczać nowe liście. Podstawowym składnikiem tej odżywki jest soczewica. Jest ona bogata w wiele cennych witamin i minerałów. Zawiera między innymi azot, fosfor oraz potas, które biorą czynny udział w procesach wzrostu roślin. Azot wspiera procesy fotosyntezy i odpowiada na pojawienie się nowych liści. Dodatkowo soczewica zawiera bor, magnez żelazo oraz mangan. Substancje te pozytywnie wpływają na kondycję zamiokulkasa.

Aby przygotować domową odżywkę z soczewicy wystarczy, że do blendera lub miksera wrzucisz 3 łyżki dowolnej odmiany soczewicy, zalejesz 1 litrem wody i całość dokładnie zmiksujesz. Po rozdrobieniu składników przecedź mieszankę i podlewaj nią zamiokulkasa raz na dwa tygodnie.

Pielęgnacja zamiokulkasa

Zamiokulkas jako jedna z niewielu roślin doniczkowych całkiem dobrze znosi przestoje w podlewaniu. O wiele bardzo szkodliwy może okazać się nadmiar wody. Podlewając zamiokulkasa uważaj, by woda nie zbierała się w doniczce. Taka sytuacja może doprowadzić do gnicia korzenia. Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. W sklepach ogrodniczych możesz kupić gotowe mieszanki do roślin zielonych.